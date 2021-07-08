Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді посилити покарання за примусове виселення з житла в Україні та прийняти у другому читанні законопроєкт №4333.

Про це повідомили в інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради.

Зазначається, що мета прийнятого за основу законопроєкту полягає в удосконаленні кримінального законодавства у сфері протидії незаконному виселенню з житла.

Проєкт пропонує незаконне виселення та вселення в житло у Кримінальному кодексі виокремити в якості кваліфікованого та особливо кваліфікованого складів порушення недоторканності житла.

Під час підготовки законопроєкту до другого читання враховано пропозиції, якими переглянуто та зменшено межі штрафу, а також системно узгоджено розміри санкцій за порушення недоторканості житла.

За результатами розгляду Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проєкт закону “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне виселення з житла” в другому читанні та в цілому.