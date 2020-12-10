Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував парламенту ухвалити два проєкти законів щодо відновлення повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції після рішення Конституційного суду України.

Про це повідомили в апараті Верховної Ради.

Як повідомлялося, 27 жовтня, Велика палата Конституційного суду на закритому засіданні ухвалила рішення, яким скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Після рішення КСУ Національне агентств з запобігання корупції більше не має повноважень здійснювати контроль та перевірку декларацій суб’єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, вести моніторинг способу життя суб’єктів декларування тощо, виявляти конфлікти інтересів тощо.

З метою відновлення цих повноважень нардепи подали відповідні законопроєкти №4470 (“Про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції”) та №4471 “Про внесення змін до КУпАП щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду України” (№ 4471).

Під час засідання профільного комітету — комітету з питань антикорупційної політики — його голова Анастасія Радіна проінформувала, що законопроєкт №4470 передбачає надання НАЗК права на перевірку усіх декларацій, водночас запроваджено механізм скарги для судді, якщо він відчуває, що в процесі перевірки декларації на нього здійснюється тиск.

За словами Радіної, така позиція узгоджується і з проєктом рішення Венеційської комісії, який Рада Європи оприлюднила напередодні.

Своєю чергою, законопроєкт №4471 доповнює законопроєкт №4470 та регламентує особливості притягнення суддів до адміністративної відповідальності.

“До Кодексу додається одна стаття із особливостями вручення протоколів про адміністративні правопорушення суддям. Передбачено, що основний спосіб вручення таких протоколів – шляхом надсилання поштою. Разом із тим судді, судді Конституційного суду дається можливість за його бажанням або особисто надати пояснення по суті протоколу, або зробити це в присутності або інспектора Вищої ради правосуддя – для судді, або Голови Конституційного суду – для судді цього суду. Також встановлено, що НАЗК, якщо не отримало у встановлені строки пояснення судді, може передавати документи на розгляд до суду”, — пояснила Радіна.

Комітет вирішив рекомендувати парламенту прийняти обидва законопроєкти за основу та в цілому.