Комітет із закордонних справ Сенату США одностайно підтримав двопартійний законопроєкт "Про партнерство з Україною у сфері безпеки" (Ukraine Security Partnership Act), який передбачає збільшення військової допомоги Україні.

Про це поінформували в посольстві України в США.

“Ми вдячні американським законодавцям за вкрай важливу і своєчасну ініціативу в умовах ескалації агресивної поведінки Росії щодо України і нарощування військової присутності на кордоні та в окупованому Криму”, – зазначили в посольстві.

Співавторами законопроєкту стали: сенатори-демократи Боб Менендес, Кріс Мерфі, Джин Шагін і республіканці – Джим Ріш, Роб Портман і Джон Баррассо.

Законопроєкт, серед іншого, збільшує щорічну американську військову допомогу Україні до $300 млн, включно з летальною зброєю.

“Тепер очікуємо на швидке ухвалення законопроєкту Конгресом США”, – наголосили в посольстві.

Як інформує “Голос Америки”, під час засідання голова комітету, сенатор від Демократичної партії США Боб Менендес, представляючи законопроєкт, назвав ініціативу “своєчасним сигналом” на підтримку України.

“Уже сім років після російського вторгнення українські військові продовжують самовіддано захищати свою Батьківщину від російських сухопутних, морських та кібернападів, які порушують український суверенітет і безпеку. Я з гордістю приєднуюся до сенатора Ріша щодо законопроекту про “Безпекове партнерство з Україною” – пакету довгострокової допомоги, який демонструє нашу двопартійну відданість безпечній Україні. Як ми усі знаємо, безпекова ситуація дедалі погіршується, адже тисячі російських військ накопичуються на кордоні України. Цей законопроект не міг бути більш своєчасним, аби надіслати світу меседж, що ми підтримуємо Україну”, – наголосив Менендес.

“Цей законопроект не міг бути більш своєчасним, аби надіслати світу меседж, що ми підтримуємо Україну”, – сенатор Боб Менендез. В середу Комітет Сенату США підтримав законопроект з «Безпекового партнерства з Україною». https://t.co/82OwqaKEoF pic.twitter.com/qbQVswQZWn — Голоc Амepики (@chastime) April 21, 2021

На сайті комітету зазначається, що цей законопроєкт “збільшує та покращує військову підтримку України з боку США та надсилає повідомлення про те, що США продовжуватимуть підтримувати народ України, його здатність захищатися та перехід країни до демократії”.

У законопроєкті йдеться про посилення допомоги Україні на період 2022-2026 років.

Законопроєкт містить наступні ключові положення:

• Вимагає від державного секретаря США доповідь щодо дипломатичної підтримки Україні протягом наступних 5 років.

• Закликає Державний департамент США створити робочу групу з європейськими союзниками щодо України.

• Вимагає від адміністрації США призначити спеціального посланника з питань України, який виконуватиме функції зв’язку США у переговорах “нормандського формату” та сприятиме діалогу між країнами Чорноморського регіону.

• Передбачає надання Україні до 300 млн доларів на рік за програмою іноземного військового фінансування, включно із поставками летальних видів озброєння.

• Надає 4 млн доларів на рік для підготовки українських військових офіцерів через програму міжнародної військової освіти і навчання.

• Пришвидшує передачу Україні надлишку оборонних товарів та закликає до стратегії, яка заохочує країни-партнери робити те саме.

• Містить пункт про те, що президент має повідомити Конгресу США щодо можливості застосування санкцій проти Nord Stream 2 AG та ще 19 компаній, залучених до будівництва “Північного потоку-2”.

• Вчергове підтверджується підтримка України з боку Сполучених Штатів, зокрема в стримуванні російської агресії, та відмова визнати незаконну окупацію Криму.

Для того, щоб набути сили закону, законопроєкт має бути проголосований у Палаті представників та Сенаті і підписаний президентом США Джо Байденом.