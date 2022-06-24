Про це повідомляє видання Голос Америки.

У коментарі виданню Кріс Кунс, сенатор від штату Делавер наголосив, що окрім цього Комітет США також проголосував за резолюцію, яка засуджує використання голоду у якості зброї у війні та визнає вплив конфлікту на глобальну продовольчу безпеку.

Однак, наголосив Кунс, голосування у комітеті – це не остаточне визнання Росії як держави-спонсора тероризму. Остаточне рішення за адміністрацією Білого дому.

“Поки що, це лише резолюція підтримана комітетом. Остаточне рішення має прийняти адміністрація президента. Це резолюція комітету, яка закликає адміністрацію, але не є фактичним визнанням Росії, як держави-спонсора тероризму”, – пояснив він.

Проте за словами Джеймса Ріша – сенатора-республіканця, співголови комітету з міжнародних відносин – приняття цієї резолюції повинне отримати потужну підтримку під час голосування у Сенаті, що може вплинути на рішення держсекретаря.

Ріш додав, що немає жодних сумнівів, що атака на Україну – це акт тероризму з боку президента РФ Володимира Путіна.

За його словами, якщо США визнають Росію державою-спонсором тероризму, то це потягне за собою чимало наслідків. До прикладу, як це було з Іраном.

“Акт, який він (Путін) здійснив, віддавши наказ про наступ на Україну, був терористичним актом. Він військовий злочинець, і він несе відповідальність за кожен злочин, скоєний від його імені, кожен акт знищення, кожен акт вбивства, усе, що було скоєно в Україні, на його відповідальності. Він військовий злочинець. І нам потрібно дати потужний сигнал світу – як ми ставимося до жахливих речей, які він вчиняє”, – додав Ріш.

Зазначається, що підтримка резолюції Комітетом Сенату США з міжнародних відносин дозволяє винести це питання на голосування у Сенаті в майбутньому.