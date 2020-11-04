Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя рекомендував ухвалити законопроєкт президента Володимира Зеленського про судоустрій.

Про це повідомив нардеп фракції “Голос” Ярослав Юрчишин у Facebok.

За словами нардепа, сьогодні, 4 листопада, Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя рекомендував Раді проголосувати президентський законопроєкт №3711 “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування за основу без змін.

“Ще раз, після висновку Венеційської Комісії, яка розкритикувала проєкт, який не пропонував жодної судової реформи, а лише посилення позицій недоброчесної ВРП, після скандалів з ОАСК, КСУ та усім трешем, який відбувається у судовій системі України, Комітет каже, що все ок і не заважайте нам жити”, – зазначив Юрчишин.

За його словами, президентський проєкт не вдосконалює, але й знищує будь-які шанси на оновлення судової гілки влади.

“Про відсутність реальної судової реформи у проєкті говорить і Венеційка, і громадськість, і експертні правничі спільноти. А комітету ок. Голосуймо і можливо щось там виправимо до другого читання. Ні, друзі, це знущання та імітація процесів. Ми з командою “Голосу” робитимемо усе, щоб завтра №3711 був відправлений на доопрацювання. Під час якого повинні бути внесені зміни щодо проведення прозорого конкурсу у ВККС та ВРП із залученням міжнародних експертів та врахований висновок Венеційської Комісії”, – додав він.

Зазначимо, законопроєктом передбачаються зміни до законів України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про Вищу раду правосуддя”, а також до розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування”.

Проєктом пропонується визначити, що судді Верховного Суду України зараховуються до штату Верховного Суду у касаційний суд тієї юрисдикції, яка відповідає юрисдикції судової палати Верховного Суду України, в якій суддя здійснював правосуддя, та підлягають кваліфікаційному оцінюванню упродовж одного року з дня такого зарахування, а також особливості порядку та методології кваліфікаційного оцінювання таких суддів.

Також у проєкті закону визначається порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.

29 жовтня Кабінет міністрів України зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників. Згодом Національне агентство із запобігання корупції повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій.