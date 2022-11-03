Комітет у закордонних справах парламенту Чехії визнав терористичним російський режим

Про це повідомив голова зовнішньополітичного комітету Палати депутатів чеського парламенту Марек Женішек.

Комітет у закордонних справах, очолюваний ним, прийняв таку резолюцію — режим в РФ є терористичним.

“Настав час називати речі своїми іменами. Ви дієте як терорист, ви є терорист, і з терористами переговори не ведуть”, – наголосив Женішек.

Zahraniční výbor @snemovna, kterému mám tu čest předsedat, schválil následující usnesení – režim v Rusku je teroristický. Je na čase nazývat věci pravými jmény. Chováš se jako terorista, jsi terorista a s teroristy se nevyjednává. pic.twitter.com/1M8RU9AaGU — Marek Ženíšek (@zenisek_m) November 3, 2022

За резолюцію проголосували 12 із 14 депутатів комітету.

Чеські депутати засудили збройну агресію РФ проти України та, зокрема, напади на цивільних та об’єкти критичної інфраструктури.

Так, основною метою останньої хвилі масованих російських атак стали урядові установи та об’єкти енергетичної інфраструктури, при яких постраждали десятки цивільних осіб.

У Комітеті наголосили, що дії російських військ та інших збройних формувань, створених за підтримки влади РФ, відповідають ознакам воєнних злочинів та злочинів проти людяності, і винні у цьому мають понести відповідні покарання.

Раніше, 18 жовтня, 88 голосами “за” парламент Естонії ухвалив заяву, в якій засуджує незаконну анексію територій України та оголошує російський режим терористичним.

Вже 26 жовтня Сенат Польщі одностайно, 85 голосами, ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.