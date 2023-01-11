11 січня відбулось засідання Комітету Верховної ради із закордонних справ, на якому переголосували попереднє рішення щодо делегування в ПАРЄ від "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, натомість направили представників груп "За майбутнє" і "Довіра".

Про це повідомила Співголова фракції “Євросолідарність” Ірина Геращенко.

Сьогоднішнє засідання комітету закордонних справ тривало понад чотири години. Спочатку голова комітету Олександр Мережко намагався заблокувати ініціативу щодо запрошення на комітет новопризначеної пані посла України в Болгарії Олесі Ілащук.

Згодом, додала Геращенко, комітет “вирішив не пустити Петра Порошенка в ПАРЄ”. Водночас раніше той самий комітет прийняв рішення, що лідер фракції “ЄС” зайде у делегацію.

Нардеп Володимир Ар’єв зауважив, що замість досвідченого дипломата, який професійно виступає за підтримку України західними партнерами, за надання зброї і фіндопомоги, в делегацію зайде представник групи “Довіра” Павло Бакунець.

В ПАРЄ це помітять. А оскільки ПАРЄ складається з депутатів національних парламентів європейських країн, помітять і у важливих для України столицях. Так само, як помітили тупе і незаконне рішення влади не пустити Порошенка на сесію Парламентської Асамблеї НАТО. Після такого ніякий епітет, окрім ‚дріб‘язковість‘ на думку не спадає”, – написав він.

Своєю чергою, депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар також акцентувала на такому рішенні комітету, наголосивши, що в час великої війни немає місця для дрібних внутрішньополітичних розбірок.

Я колись непогано вчила історію, і зробила з української історії один простий висновок: всі наші зовнішні поразки, включно з втратами державності, відбувалися на тлі нашої внутрішньої ворожнечі і боротьби. Тому поки в нас страшний ворог і допоки кращі з нас гинуть на багатьох фронтах, найгірше, що можуть робити політики – це займатися політиканством, а не підтримкою свого єдиного українського війська, де один за всіх і всі за одного”, – мовиться у дописі народної обраниці.