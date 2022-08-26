Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Софія Федина заявила, що Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України рекомендує невідкладно скасувати наказ про реорганізацію "Довженко-Центру".

Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

“Щойно Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України одноголосно рекомендував Держкіно невідкладно скасувати скандальний наказ №100 про “реорганізацію”, а по суті знищення Довженко-Центру”, – написала Софія Федина.

Раніше Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”. Це означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.

Згідно з наказом, усі фільми з колекції та майно “Довженко-Центру” мають бути передані “Науковому центру кінематографії України”, основним видом діяльності якої є “вища освіта”. Зі структури Центру мають виокремити Державне підприємство “Українська анімаційна студія”, куди передадуть авторські права на українську анімацію.

Окрім того, нещодавно народні депутати з фракції “Європейська Солідарність” звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля зі зверненням щодо реорганізації “Довженко-Центру”.

У зверненні, зокрема, депутати зазначили, що Довженко-Центр – це державний фільмофонд України, аудіовізуальний архів; єдиний в Україні член Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF). З 1994 року він займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно, поширенням національної кіноспадщини в Україні та за кордоном.

У фракції “Європейська Солідарність” закликали уряд невідкладно вжити заходи в межах компетенції для перегляду рішення про реорганізацію Довженко-Центру, забезпечення його функціонування та роботи працівників.