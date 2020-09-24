Про це повідомляється на сайті комітету.

Зазначено, що комітет розглянув відповідне питання у зв’язку з тим, що петиція родичів загиблих на Донбасі військових, які вимагають створити парламентську тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування справи “вагнерівців”, набрала за 6 днів необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Комітет рекомендував Верховній Раді України визначитись щодо створення Тимчасової слідчої комісії шляхом голосування.

За словами Михайла Забродського, нардепа від “ЄС” та члена комітету, розгляд петиції супроводжувався жвавою дискусією, одночасно під стінами будівля Комітетів ВРУ проходила акція протесту.

Утім, рішення направити проєкт постанови про створення ТСК на розгляд парламенту прийнято майже одностайно. Далі рішення про включення цього питання до порядку денного має прийняти регламентний комітет.

“Висновок комітету був майже одностайним і безапеляційним: направити встановленим порядком питання створення ТСК на розгляд Верховної Ради України! Слід зазначити, що це лише черговий крок регламентного процесу і подальший розгляд і включення цього питання до порядку денного буде імовірно найближчим часом обговорено на регламентному комітеті. Але всіх патріотів, людей з принциповою громадянською позицією і просто небайдужих співвітчизників можна привітати з цією маленькою, але все ж таки перемогою”, — написав Забродський.

Що відомо про спецоперацію з вагнерівцями?