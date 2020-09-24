Про це повідомляється на сайті комітету.
Зазначено, що комітет розглянув відповідне питання у зв’язку з тим, що петиція родичів загиблих на Донбасі військових, які вимагають створити парламентську тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування справи “вагнерівців”, набрала за 6 днів необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.
Комітет рекомендував Верховній Раді України визначитись щодо створення Тимчасової слідчої комісії шляхом голосування.
За словами Михайла Забродського, нардепа від “ЄС” та члена комітету, розгляд петиції супроводжувався жвавою дискусією, одночасно під стінами будівля Комітетів ВРУ проходила акція протесту.
Утім, рішення направити проєкт постанови про створення ТСК на розгляд парламенту прийнято майже одностайно. Далі рішення про включення цього питання до порядку денного має прийняти регламентний комітет.
“Висновок комітету був майже одностайним і безапеляційним: направити встановленим порядком питання створення ТСК на розгляд Верховної Ради України! Слід зазначити, що це лише черговий крок регламентного процесу і подальший розгляд і включення цього питання до порядку денного буде імовірно найближчим часом обговорено на регламентному комітеті. Але всіх патріотів, людей з принциповою громадянською позицією і просто небайдужих співвітчизників можна привітати з цією маленькою, але все ж таки перемогою”, — написав Забродський.
Що відомо про спецоперацію з вагнерівцями?
Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.
Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.
Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.
З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.
24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.
Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, глава комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.
Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.
Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.
14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.
В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.
4 вересня народний депутат України від “Європейської солідарності” Володимир Ар’єв надав докази того, що Служба безпеки України проводила спецоперацію щодо бойовиків “Вагнера”, а людина з Офісу президента причетна до її зриву. Тоді ж партія “ЄС” закликали створити тимчасову слідчу комісію для з’ясування обставин зриву спецоперації українських спецслужб.
Того ж дня нардеп фракції “Опозиційна платформа — За життя” Нестор Шуфрич виступив проти створення у парламенті Тимчасової слідчої комісії задля розслідування справи щодо вагнерівців. Він фактично підтримав позицію, яку раніше висловлював Офіс Зеленського щодо зриву цієї спецоперації.
- 9 вересня суд зобов’язав Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу Зеленського Андрія Єрмака щодо “злитої” операції з вагнерівцями.
- 14 вересня під стінами Верховної Ради пройшов мітинг, учасники якого вимагали від влади розібратися зі справою “вагнерівців”, з фальсифікаціями у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета та іншими.