Комітет з нацбезпеки скасував засідання щодо ситуації на Донбасі

Відповідне оголошення оприлюднене на сайті комітету.
“Засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, проведення яких заплановано на 9 вересня 2020 року та 11 вересня 2020 року, скасовані у зв’язку з введенням у Комітеті режиму самоізоляції”, — йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомили, що засідання, заплановане на сьогодні, було перенесене через те, що у одного із співробітників апарату виявили коронавірус.
Зазначимо, Комітет сьогодні мав обговорити факт порушення Росією режиму тиші на Донбасі. Крім того, депутати планували дати свою оцінку обстрілу українських позицій.
Зазначимо, що 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч.
Нагадаємо, 6 вересня бойовики порушили перемир’я на Донбасі. Окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу.
Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко запевнив, що якщо російсько-окупаційні війська атакують українські позиції на Донбасі, то отримають адекватну відповідь “усіма силами й засобами”.
Також 6 вересня військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
- 5 вересня було поширено, в тому числі в російських ЗМІ, заяву ватажка бойовиків “ДНР” Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми (знаходиться неподалік від окупованої Горлівки в Донецькій області). Причиною відкриття вогню нібито є “незаконно зведені інженерні споруди в районі населеного пункту Шуми”.
- Спостерігачі ОБСЄ (попри заяви ватажка бойовиків) не зафіксували жодних змін на позиціях українських військових біля Шумів.
- Також через заяву Пушиліна Україна скликала екстрене засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.