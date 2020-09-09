Комітет з нацбезпеки скасував засідання щодо ситуації на Донбасі

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки скасував засідання 9 і 11 вересня через “введенням режиму самоізоляції”.

Відповідне оголошення оприлюднене на сайті комітету.

“Засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, проведення яких заплановано на 9 вересня 2020 року та 11 вересня 2020 року, скасовані у зв’язку з введенням у Комітеті режиму самоізоляції”, — йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що засідання, заплановане на сьогодні, було перенесене через те, що у одного із співробітників апарату виявили коронавірус.

Зазначимо, Комітет сьогодні мав обговорити факт порушення Росією режиму тиші на Донбасі. Крім того, депутати планували дати свою оцінку обстрілу українських позицій.

Зазначимо, що 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч.