Covid-19 Україна

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Комітет з нацбезпеки скасував засідання щодо ситуації на Донбасі

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки скасував засідання 9 і 11 вересня через “введенням режиму самоізоляції”.

Середа, 9 вересня 2020, 12:55

Відповідне оголошення оприлюднене на сайті комітету.

“Засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, проведення яких заплановано на 9 вересня 2020 року та 11 вересня 2020 року, скасовані у зв’язку з введенням у Комітеті режиму самоізоляції”, — йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що засідання, заплановане на сьогодні, було перенесене через те, що у одного із співробітників апарату виявили коронавірус.

Зазначимо, Комітет сьогодні мав обговорити факт порушення Росією режиму тиші на Донбасі. Крім того, депутати планували дати свою оцінку обстрілу українських позицій.

Зазначимо, що 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч.

Нагадаємо, 6 вересня бойовики порушили перемир’я на Донбасі. Окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу. 

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко запевнив, що якщо російсько-окупаційні війська атакують українські позиції на Донбасі, то отримають адекватну відповідь “усіма силами й засобами”.

Також 6 вересня військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.

Теги: бойовики на Донбасі, Верховна Рада, бойовики на Донбасі, Верховна Рада, Коронавірус, народні депутати

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