Сьогодні комітет ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував проєкт закону про легалізацію обігу медичної марихуани та підтримав прискорену процедуру його прийняття.

Запис засідання опублікований на сторінці комітету в Facebook.

Це голосування є рекомендаційним як один з етапів прийняття законопроєкту. Розгляд секретаріатом комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування тривав майже 30 хвилин.

Нагадаємо, що розглядався законопроєкт № 7457 про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.

Законопроєкт підтримали 9 членів. Строк прийняття законопроєкту, згідно з голосуванням, скорочується наполовину.

Як відомо, пацієнтські організації поряд з науковцями та медиками були основними лобістами декриміналізації марихуани, легалізації вирощування медичних конопель та розробки в Україні препаратів на їхній основі.

Світова медична спільнота разом із ВООЗ визнали, що основні активні речовини, які містяться у коноплях – канабіноїди – є ефективним засобом для низки близько 50 патологічних станів і хвороб. Серед них, зокрема, епілепсія, хвороба Паркінсона та Альцгеймера. Допомагають ці препарати також у лікуванні депресії та ПТСР, які часто супроводжують учасників війни.

У пояснювальній записці до законопроєкту МОЗ йдеться про те, що війна лише загострила потребу в легалізації медичного канабісу.