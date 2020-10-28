Комітет Верховної Ради с з питань свободи позбавив акредитації низку українських видань через недостатнє висвітлення діяльності парламенту.

Про це повідомляється у протоколі засідання комітету.

За словами керівника пресслужби Апарату Верховної Ради Ірини Кармелюк, видання не висвітлювали діяльність парламенту і тому мають бути позбавлені акредитації.

“Оскільки, відповідно до Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України, метою акредитації є, зокрема: забезпечення відкритості і гласності діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України та всебічного, об’єктивного та збалансованого висвітлення діяльності Верховної Ради України, звернутися до Прес-служби Апарату Верховної Ради України з пропозицією позбавити акредитації журналістів редакцій, які не здійснюють висвітлення діяльності парламенту”, – йдеться у протоколі.

Таким чином, на засіданнях парламенту не зможуть бути присутніми:

Інтернет-видання “POLITMARKET.INFO”;

Інтернет-видання “mind.kiev.ua”;

Газета “патріот ПЛЮС патріот”;

Інтернет-видання “ВД ПАНОРАМА”;

Інтернет-видання “Правова інформатика”

Інтернет-видання “Ю-Контрол Медіа”;

Інтернет видання “Слідство. Інфо”;

Інформаційне агентство “АУРБ “ФАЛЬКОН”;

Інформаційне агентство “СТОП КОРУПЦІЇ ТВ”;

Інформаційне агентство “МСГК ІНФО”;

Інформаційне агентство “КОСАТКА МЕДІА”;

Інформаційне агентство “Журналісти проти корупції”;

Інформаційне агентство “Громадське телебачення Донбасу”;

Інформаційне агентство “Агентство промислової політики”;

Журнал “ЧАС ПЕРШИХ”;

Журнал “Доброволець України”;

Газета “Ник Вести”;

Газета “Схід та Захід разом”;

Газета “Слово ПАТРІОТА”;

Газета “Життя Авто Євро Сили”;

Газета “Ветеранська правда”;

Інформаційне агентство “Руська Правда”.