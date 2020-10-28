Про це повідомляється у протоколі засідання комітету.
За словами керівника пресслужби Апарату Верховної Ради Ірини Кармелюк, видання не висвітлювали діяльність парламенту і тому мають бути позбавлені акредитації.
“Оскільки, відповідно до Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України, метою акредитації є, зокрема: забезпечення відкритості і гласності діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України та всебічного, об’єктивного та збалансованого висвітлення діяльності Верховної Ради України, звернутися до Прес-служби Апарату Верховної Ради України з пропозицією позбавити акредитації журналістів редакцій, які не здійснюють висвітлення діяльності парламенту”, – йдеться у протоколі.
Таким чином, на засіданнях парламенту не зможуть бути присутніми:
Інтернет-видання “POLITMARKET.INFO”;
Інтернет-видання “mind.kiev.ua”;
Газета “патріот ПЛЮС патріот”;
Інтернет-видання “ВД ПАНОРАМА”;
Інтернет-видання “Правова інформатика”
Інтернет-видання “Ю-Контрол Медіа”;
Інтернет видання “Слідство. Інфо”;
Інформаційне агентство “АУРБ “ФАЛЬКОН”;
Інформаційне агентство “СТОП КОРУПЦІЇ ТВ”;
Інформаційне агентство “МСГК ІНФО”;
Інформаційне агентство “КОСАТКА МЕДІА”;
Інформаційне агентство “Журналісти проти корупції”;
Інформаційне агентство “Громадське телебачення Донбасу”;
Інформаційне агентство “Агентство промислової політики”;
Журнал “ЧАС ПЕРШИХ”;
Журнал “Доброволець України”;
Газета “Ник Вести”;
Газета “Схід та Захід разом”;
Газета “Слово ПАТРІОТА”;
Газета “Життя Авто Євро Сили”;
Газета “Ветеранська правда”;
Інформаційне агентство “Руська Правда”.
- Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради зі свободи слова заборонив журналістам “Слідство.Інфо” відвідувати парламент.
- Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження, яким змінив порядок допуску журналістів до будівлі ВР в умовах епідемії коронавірусу COVID-19.