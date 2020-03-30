Про це повідомляє кореспондент #Букв

За ухвалення відповідного законопроєкту №3277 на позачерговому засіданні парламенту 30 березня проголосували 319 депутатів.

Згідно з законом, засідання комітетів можуть проводитися у режимі відеоконференції з можливою одночасною трансляцією на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, за попередньою згодою більшості від затвердженого Верховною Радою України кількісного складу комітету.

Згода на проведення засідання комітету у режимі відеконференції надається кожним депутатом окремо. Для цього обранці мають надіслати персонального листа на адресу голови комітету.

Закон передбачає, що порядок денний засідання комітету у режимі відеоконференції та заплановані для розгляду на такому засіданні проекти актів надсилаються членам відповідного комітету невідкладно, але не пізніше як за три години до початку засідання.

Засідання комітету, що проводиться у режимі відеоконференції, вважається повноважним за умови участі у такому засіданні більше ніж половини від складу членів такого комітету.

Положеннями Закону передбачено, що вони мають тимчасовий характер та діють “впродовж встановленого Кабінетом Міністрів України згідно з Законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб” карантину для здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID – 19)”.