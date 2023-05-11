Громадський рух "ЧЕСНО" почав фіксувати випадки, коли на сайтах комітатах Ради стали публікували повідомлення заднім числом або в невідповідний час.

Про це повідомила колонка на “Українській правді” головної редакторки сайту “ЧЕСНО” Ірини Федорів.

Такі випадки виявили на сайті Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування. Його очолює голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк. Зокрема мовиться про анонс події, яка відбулася 3 квітня о 10:30, повідомили через дві години після початку — о 12:30.

Інформація щодо цього з’явилася на сайті комітету не в той самий день, а аж наприкінці квітня. Також на загальному сайті Ради анонс події був.

Ірина Федорів вважає, що публікації анонсів заднім числом яскраво свідчить, що через “адмінки” сайтів комітетів можна в довільний спосіб заливати інформацію заднім числом або в невідповідний час.

“В умовах закритості роботи Верховної Ради для суспільства вкрай важливо вчасно отримувати інформацію про події, особливо коли їх можна переглянути онлайн. Якщо ці анонси чи новини з’являються в невідповідний час, це свідчить про маніпулювання інформаційним полем”, — йдеться у повідомленні.

За її словами, подібні експерименти з сайтами відбуваються не лише в парламенті.

“Дуже б хотілося, щоб комітети Верховної Ради анонсували свої події, хай не десятками платних оголошень у Facebook, а бодай на своїх офіційних сайтах… У червні Рух ЧЕСНО проведе повторний моніторинг діяльності комітетів і оприлюднить черговий антирейтинг. Важливо, щоб показники кожного комітету за цей час покращилися. І відповідальність за налагодження цієї роботи лежить на головах комітетів”, — додала редакторка.