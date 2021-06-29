Про це йдеться в спільному розслідуванні Kyiv Post та Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Китайська національна тютюнова корпорація (China Tobacco або CNTC), яка, за інформацією журналістів, є лідером контрабанди тютюну в ЄС, експортувала до України сотні мільйонів сигарет з європейської фабрики, хоча жоден з її брендів не продається в країні на законних підставах.

Фабрика каже, що законно експортує продукцію 14 різним компаніям в Україні, свідчать дані румунських служб, отримані OCCRP. Однак принаймні три з них знаходяться під слідством за фактом контрабанди сигарет. Вони визначені українськими правоохоронцями як частина мережі, що займається торгівлею тютюном, переправляючи значні партії з Румунії, Білорусі та Об’єднаних Арабських Еміратів до України, а звідти нерідко в ЄС.

Журналісти зазначають, що Україна і досі є одним з найбільших джерел контрабанди цигарок в ЄС, чому, зокрема, сприяє місце розташування країни та те, що контрабанда не є кримінальним злочином, хоча і поза законом.

Читайте також: Зеленський подав в Раду законопроєкт щодо криміналізації контрабанди

І ось тепер з’ясувалося, що причетна до компаній, що фігурували у масштабній контрабанді китайських сигарет, особа наразі є членом команди президента Володимира Зеленського.

Не розслідувана справа про контрабанду мільйонів пачок сигарет в Одесу

З 2017-го по грудень 2020 років українські правоохоронці розслідували масштабну контрабанду тютюну China Tobacco. За 4 роки так і не було розкрито справу, не було налагоджено і зв’язок з румунськими правоохоронцями, що займалися контрабандою сигарет China Tobacco зі свого боку кордону.

Журналістам стало відомо, що чотири роки тому до Одеси в’їхала вантажівка з 12,5 мільйона сигарет. Це були цигарки China Tobacco марки Regina (Blue та Red) з позначкою “для продажу в дьюті-фрі магазинах”. Їх придбала компанія Duty Free Odessa, яка запевняла, що ніколи раніше не привозила до країни китайські сигарети.

Двома роками раніше компанія Travel Retail Ukraine з тим же власником і директором імпортувала майже 15,5 млн китайських сигарет. Однак правоохоронці, виходячи з усього, не вивчали цю пов’язану фірму і не помітили, що одна особа володіла двома компаніями, що ввозили до України велику кількість китайських сигарет без ліцензії на їх імпорт.

До чого тут “слуга” Вадим Слюсарєв?

І Duty Free Odesa, і Travel Retail Ukraine були засновані Вадимом Слюсарєвим.

Він — бізнесмен, ексначальник департаменту персоналу внутрішньої безпеки адміністрації Державної прикордонної служби України, помічник на громадських засадах народного депутата 5-го і 6-го скликання від “Партії регіонів” Артема Пшонки.

З 2020 року Слюсарєв є членом ради Харківської обласної партійної організації президентської партії “Слуга народу”, з березня поточного року — один з членів політичної ради партії.

Колишній президент Грузії та голова Виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі публічно називав Слюсарєва “головним контрабандистом Харківської області” і заявляв, що той має потрапити до санкційного списку.

Поки Слюсарєв ще працював в прикордонній службі, його компанія Travel Retail Ukraine відкрила три дьюті-фрі магазини — в Одесі, в аеропорту Запоріжжя та на КПП “Гоптівка” на українсько-російському кордоні. На сайтах магазинів не згадується Regina або інші китайські бренди цигарок. Журналісти також не виявили доказів того, що Слюсарєв використовував ці магазині для контрабанди сигарет.

Ці цигарки, оскільки вони дешевші й не їх зазвичай шукають у дьюті-фрі магазинах клієнти, простіше продавати за готівку контрабандистам, які потім можуть перевезти їх до Європи вважає Костянтин Красовський, керівник відділу з контролю над тютюном Інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України.

Журналісти роблять припущення, що ці сигарети могли залишитися в Україні та продаватися на чорному ринку. Вони виявили, що продукцію Regina продають в онлайнових магазинах. Виявлені пачки так само містили позначку “для продажу в дьюті-фрі магазинах”.

Журналісти з’ясували, що всі ці сигарети були привезені людиною, що раніше працювала зі Слюсарєвим. Йдеться про грузинського бізнесмена Турки Халафа, який живе в Одесі.

Саме компанія Халафа, Global Tobac Co, виступила постачальником партії Regina, перехопленої в Одесі у 2017 році. Людина, на ім’я Максим Халаф, зареєстрована за тією ж адресою, що й Турки, володіє ще однією фірмою з імпорту тютюну, Empire Tobacco, яка закупила понад 66 тонн сирого тютюну у компанії China Tobacco в Румунії у 2019 і 2020 роках.

На всіх незаконних сигаретах, з якими стикалися репортери, був логотип Empire Tobacco і невелика етикетка на боці пачки з написом “Зроблено під контролем Global Tobac Co., Ltd, Гонконг”.

Попри ці факти, слідчі, які займалися справою щодо контрабанди, повідомили, що у них немає доказів особистої участі Слюсарєва.

До чого тут “Мотор Січ”?

Журналісти зауважують, що з 2014 по 2020 рік ще дві українські компанії без ліцензій на імпорт та продаж тютюну — “Донинвест-99″ та Rivera Grand — отримали сотні мільйонів сигарет, виготовлених на європейському підприємстві China Tobacco. Це не лише Regina, а й D&B і Dubao.

Згідно з даними, наданими OCCRP італійською податковою поліцією, з 2017 по 2019 рік в Італії було вилучено близько 41 тонни контрабандних сигарет Regina, D&B і Dubao. За оцінками, 17 % цього товару могли надходити до України.

Згадані компанії фігурували в тому ж провадженні, що й Duty Free Odesa. Слідство вважало, що їх використовували як покупців чи перевізників китайських сигарет до інших країн. Обидві зареєстровані на територіях, що тимчасово окуповані.

Rivera Grand, зареєстрована в Криму, тільки після анексії півострова у 2014 році придбала 200 мільйонів сигарет “для продажу в дьюті-фрі”.

Один з акціонерів компанії Rivera Grand, Олег Поліщук, пов’язаний з “Мотор Січ Трейд”, дочірньою компанією одного з найбільших українських оборонних підприємств “Мотор Січ”.

“Мотор Січ Трейд” заснована ВАТ “Мотор Січ” та ТОВ “Парадіз“, уповноваженою особою та одним з засновників останньої є Поліщук.

Як відомо, раніше СБУ заблокувала спробу продати контрольний пакет акцій “Мотор Січ” китайській фірмі. У березні 2021 року влада вирішила націоналізувати компанію.

“Донинвест-99″ базується в Донецьку. Вона, як і Rivera Grand, не перереєструвалася на підконтрольній території.