Про це повідомляє видання Los Angeles Times.

Ця сума включає множинні гранти, податкові пільги, будівництво заводів, пільгові кредити і екологічні кредити. Також включає податкові пільги і знижки покупцям сонячних батарей і електромобілів.

При цьому Tesla і SolarCity продовжують повідомляти про чисті збитки, але акції обох компаній стрімко зросли; тільки частка Маска в цих фірмах становить близько 10 мільярдів доларів. (SpaceX, приватна компанія, не повідомляє публічно про фінансові результати.)

Маск і інвестори його компаній отримують більшу частину прибутку від державної підтримки. Пільги для населення будуть полягати в значному скороченні забруднення, але тільки якщо сонячні панелі і електромобілі стануть масово доступними. На даний момент – це нішева продукція в основному для заможних клієнтів.

Цю інформацію виданню Маск відмовився прокоментувати.

Штат Нью-Йорк витрачає 750 мільйонів доларів на будівництво заводу з виробництва сонячних панелей в Буффало для SolarCity. Компанія з Сан-Матео, Каліфорнія, здасть завод в оренду за 1 долар на рік. Він не буде платити податки на нерухомість протягом десяти років, які в іншому випадку склали б близько 260 мільйонів доларів.

Федеральний уряд також надає гранти або податкові пільги для покриття 30% вартості сонячних установок. SolarCity повідомила, що отримала 497,5 млн доларів прямих грантів від Міністерства фінансів США.

Згідно з корпоративною документацією, з 2006 року SolarCity встановила системи для 217 595 клієнтів. Якби кожен з них заплатив поточну середню ціну за систему – близько 23 тис. доларів, то витрати для уряду склали б близько 1,5 млрд доларів.

Невада погодилася надати Tesla пільги в розмірі 1,3 мільярда доларів на будівництво великого заводу з виробництва акумуляторів недалеко від Ріно.

Компанія Пало-Альто також отримала понад 517 мільйонів доларів від конкуруючих автовиробників за рахунок продажу екологічних кредитів.

SpaceX, ракетна компанія Маска, уклала угоду на 20 мільйонів доларів у вигляді субсидій на будівництво в Техасі пускового комплексу. (Крім пільг, SpaceX виграла урядові контракти на суму понад 5,5 мільярдів доларів від NASA і ВПС США.

Маск і його інвестори також вклали в компанії великі суми приватного капіталу.

Але державні субсидії для компаній Маска виділяються як величиною, що відповідає розміру компаній, так і їх залежністю від них.

“Без державної підтримки жодна з трьох його компаній не існувала б”, – сказав Марк Шпігель, менеджер хедж-фонду Stanphyl Capital Partners, який займається продажем акцій Tesla.

Акції Tesla за останні два роки зросли на 157% до 250,80 доларів на закриття в п’ятницю, 7 серпня.

Маск є виконавчим директором Tesla і SpaceX, а також головою правління SolarCity і, згідно з недавнім нормативним документам, володіє великими пакетами акцій всіх трьох компаній, включаючи 27% Tesla і 23% SolarCity. На підприємствах працює близько 23 000 чоловік по всій країні.

Тепер Маск переходить в нову галузь: зберігання енергії.

За даними видання, Tesla отримає 126 мільйонів доларів у вигляді субсидій в Каліфорнії для компаній, що розробляють технології зберігання енергії.