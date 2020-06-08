Covid-19 Україна

оновлено 08.06.2020 о 17:02

Всього:

27462(+463)

Хворіють:

14470(+463)

Вилікувались:

12195(+141)

Померло:

797(+9)

18:27 Журнал Vogue Italia помістив на обкладинку дитячі малюнки — фото
18:03 Велика Британія ввела обов'язковий карантин для тих, хто в'їжджає в країну
17:57 У Німеччині заявили, що США може «розхитати трансатлантичні відносини»
17:56 Якщо все чорношкіре населення США покине країну: у мережі розганяють новий фейк
17:33 Їхав в Казахстан: на кордоні з Польщею прикордонники затримали іноземного велосипедиста
17:27 У Конго зафіксували 12 осіб, інфікованих вірусом Ебола
17:01 ФРН не повідомили про намір Трампа скоротити військовий контингент США в Німеччині
16:57 Компанії з орбіти Коломойського продавали «Центренерго» російське вугілля, – Bihus.info
16:29 На Донбасі поранено українського військового
15:53 У міській раді Міннеаполіса обіцяють розформувати поліцію
15:25 Ексканцлер Німеччини Шредер переобраний головою ради директорів «Роснефти»
14:46 Джоан Роулінг звинуватили у трансфобії
14:38 Мітт Ромні першим з сенаторів-республіканців взяв участь в протестах
13:45 Найбільший електричний літак здійснив 30-хвилинний політ: відео
13:26 Нова Зеландія зняла майже всі карантинні обмеження
13:09 Зеленський хоче законодавчо врегулювати статус першої леді
12:13 Сьогодні репер Каньє Вест святкує день народження
11:48 У Києві метеорологічне літо почалося на три тижні пізніше
11:34 У Києві охоронець «радикала» Олега Ляшка, підрізавши авто, погрожував водієві пістолетом
10:50 Китай закрив очі на свої помилки з коронавірусом, – NYT
09:23 У Нідерландах стартують слухання у справі збитого літака MH17
07:33 Студія не дозволила режисерові «Фантастичної четвірки» найняти чорношкіру актрису
07:15 8 червня в Україні спека – до +31°C
03:23 6ix9ine і Akon представили уривок нового треку: відео
02:19 У Британії протестувальники викинули в річку пам’ятник меценату-работорговцю: відео
01:37 У Миколаєві невідомі влаштували стрілянину на зупинці: 2 поранених
00:24 Опубліковано трейлер фільму «Ще по одній» з Мадсом Міккельсеном

07 червня

23:53 Ізраїль знову закриває школи та дитсадки через спалах COVID-19

Компанії з орбіти Коломойського продавали «Центренерго» російське вугілля, – Bihus.info

Щонайменше 1,5 млн тонн вугілля різних марок (зокрема газового вугілля, який є в Україні), перепродали державній компанії "Центренерго" фірми, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським. Походження цього вугілля - переважно російське.

Понеділок, 8 червня 2020, 16:57

Про це йдеться в сюжеті телепрограми “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

На Єдиному веб-порталі використання публічних коштів містяться дані про договори на поставку “Центренерго” вугілля від чотирьох українських фірм, які редакція вважає пов’язаними з Коломойським. Це “Синтез Ойл”, “Нафта форс”, “Рекорд Систем” і “Азонекс”.

З липня 2019 по квітень 2020 року ці фірми продали держкомпанії 1,5 млн тонн вугілля.

Кіпрських акціонерів фірми “Синтез Ойл” навіть Державна податкова служба внесла до переліку підконтрольних Коломойському. Машина цієї компанії їздила в супроводі Володимира Зеленського, коли той був кандидатом в президенти, а олігарх з партнерами – його групою підтримки.

Засновником фірми “Нафта Форс” є менеджер з паливної групи “Авіас”, пов’язаної з олігархом. “Рекорд Систем” і “Азонекс” мають ряд перетинів з бізнесами Коломойського і використовували при імпорті вугілля тих же митних декларантів, що і “Синтез Ойл” і “Нафта Форс”. До того ж, переліки їх російських постачальників перетинаються.

До літа 2019 року ці чотири фірми не займалися вугіллям. Але як тільки на державному “Центренерго” змінився менеджмент, на той, який Коломойський назвав “зрозумілим”, не чужі йому фірми почали імпортувати вугілля і перепродувати держкомпанії.

Bihus.Info проаналізували їх постачальників. Серед них є реальні власники вугільних кар’єрів РФ, такі як Іскандер Махмудов (№16 в списку Forbes.ru), Андрій Бокарьов (№56), Костянтин Струков (№50), Михайло Федяєв, (№177), Володимир Грідін (№181 ). А також вугільний бізнесмен Руслан Ростовцев.

Американська редакція Forbes писала, що Ростовцев займається реекспортом вугілля з Донбасу і ймовірно отримував подяку від “МЗС ДНР” за допомогу з поліпшенням їх іміджу за кордоном.

Сплеск імпорту вугілля з Росії викликав кризу з вугіллям українським. “Центренерго” зменшило закупівлі у державних шахт, вугілля лежало на складах, а шахтарі не отримували зарплат.

У розслідуванні йдеться, що саме для того, щоб скорочувати імпорт з країни-агресора, “Центренерго” переводило енергоблоки з дефіцитного антрациту на поширений українське газове вугілля. І перевело. Але фірми з орбіти Коломойського газове вугілля, якого в Україні вистачає, все одно імпортували з Росії.

Закупівлі російського вугілля на “Центренерго” почалися після приходу на підприємство в.о. гендиректора Володимира Потапенка. За словами колишнього прем’єр-міністра Олексія Гончарука, взимку 2020 року Кабінет Міністрів вирішив звільнити менеджера через підозри, “що він є частиною групи впливу Ігоря Валерійовича Коломойського”.

Сам Коломойський прямо не визнавав свій вплив на менеджмент “Центренерго” на чолі з Потапенком, але називав його “зрозумілим”.

Після зміни керівників Кабміну і ФДМ Олексій Гончарук та Дмитро Сенниченко почали зміну керівництва “Центренерго”. Цей процес кілька місяців блокувався в судах. А 29 травня 2020 Фонду держмайна вдалося призначити в.о. гендиректора Олександра Корчинського. Він запевняє, що зараз “Центренерго” використовує вугілля тільки державних шахт.

Теги: Бигус, вугілля, Ігор Коломойський, Росія, ДНР, Центрэнерго

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись