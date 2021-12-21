Китайський автовиробник Geely Holding та французька компанія Renault мають намір оголосити про початок спільного виробництва гібридних автомобілів у Південній Кореї. Компанії також планують розглянути можливість безмитного експорту автомобілів до США.

Про це повідомляє агенство Reuters.

Geely працюватиме з Renault над створенням нової лінійки екологічно чистих автомобілів, в яких використовується компактна модульна архітектура китайського автовиробника.

Метою майбутнього договору є локалізація виробництва певних гібридних автомобілів Lynk у Південній Кореї.

Відповідна угода зі створення спільного підприємства дозволить Renault зміцнити власні позиції на ринку у Південній Кореї. Компанія повернеться на найбільший у світі автомобільний ринок, сформувавши новий бренд, яким спільно управлятимуть із Geely.

Для Geely контракт означатиме розміщення виробництва в Південній Кореї та доступ до складального підприємства у країні, де Renault виробляє та продає автомобілі понад два десятиліття через місцевий бренд із підрозділом Samsung Group.

Китайський автовиробник також розглядає можливість скористатися угодою про вільну торгівлю Південної Кореї зі Сполученими Штатами та експортувати свої автомобілі Lynk & Co на американський ринок.

Своєю чергою, французька компанія у Південній Кореї спробує зміцнити власний бізнес, роблячи версії Renault Samsung для деяких автомобілів Lynk & Co на своєму заводі в Пусані. Renault Samsung Motors, 80% акцій якої належить Renault, останні роки відчувала труднощі. Продаж, включно з експортом, скоротився майже вдвічі з 2017 року до 116 000 автомобілів минулого року. Продажі в листопаді цього року склали 120 000 автомобілів.