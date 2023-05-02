Компанія "Кіровоградське рудоуправління" досі володіє ліцензією на розробку Обознівського родовища каолінової глини, виданою до 2035 року. Кінцевим бенефіціаром компанії є росіянин Сергій Кабаргін. Реалізацію сировини до РФ підприємство здійснювало за ціною втричі нижчою у порівнянні з іншими країнами.

Про це мовиться у розслідуванні проєкту Trap Aggressor.

“Кіровоградське рудоуправління” працює 87 років у Кропивницькому районі та спеціалізується на видобуванні каоліну, піску, гравію і глин.

У 1996 році Державна служба геології та надр України надала компанії ліцензію на розробку Обознівського родовища до 2035 року. Річні масштаби видобутку становлять 300 тисяч тонн каолінової глини.

Водночас бенефіціарним власником підприємства є Сергій Кабаргін – російський бізнесмен зі статками у майже 4 млрд руб. Він також має у власності московський завод “Фізприбор”, розробки якого експлуатуються на російських АЕС підсанкційної держкорпорації “Росатом”.

Влітку 2022 року стало відомо про арешт майна і корпоративних прав підприємства вартістю 18 млн грн у межах кримінального провадження. Тоді начальниця відділу обласної прокуратури Ольга Васильків зазначила, що 52% акцій підприємства належать російським бізнесменам.

Зауважується, що підприємство постійно перебувало у бізнес-взаємовідносинах з РФ, про що свідчать укладені контракти про поставку продукції та сировини. Водночас реалізація до країни агресора відбувалася за ціною втричі нижчою, ніж до інших країн.

Сировина постачалася до одного з підприємств міста Самари, адміністрація якого надавала допомогу окупаційній владі Донецької та Луганської областей.

8 вересня 2022 року суддя ухвалив все майно та корпоративні права компанії передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів. Проте, у відомстві лише зараз розпочинають процедуру пошуку незалежного управителя.

РНБО поки не запровадило санкції проти Кабаргіна, через що не можливо розпочати процедуру конфіскації його українських активів на користь держави чи позбавити підприємство ліцензій.

Журналісти зауважили, що згідно з інформацією від Державної служби геології та надр, нині лише сім компаній з російськими бенефіціарами відомство зараховує до таких, що досі мають ліцензії на видобування українських надр, хоча їх кількість може бути більшою.

Тож закликають РНБО запровадити санкції проти всіх російських власників надровидобувних компаній в Україні, з метою унеможливити підтримку РФ коштом українських ресурсів.

Раніше стало відомо, що компанія підсанкційного олігарха Михайла Фрідмана надає своєму найбільшому замовнику — Росгвардії, послуги зі страхування службового транспорту її підрозділів.

У Мін’юсті повідомили, що така співпраця може бути підставою для конфіскації активів Михайла Фрідмана в Україні на користь держави. В Україні Фрідман володіє “Київстаром”, “Альфа-банком” (нині “Сенс-банк”), “Моршинською”.