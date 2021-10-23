Про це повідомила песслужба компанії Apple.

Як сповіщалось, розробник відеоігор Epic Games звинувачує Apple і Google “в спробі зберегти монополію як на ринку застосунків, так і на ринку платежів”. Розробник вважав, що з боку Apple намагається порушити антимонопольне законодавство США.

11 вересня, суд зобов’язав компанію Apple змінити правила користування магазином застосунків App Store.

22 жовтня Apple опублікувала нові правила користування App Store. Так, є три основні зміни:

Відтепер в App Store можуть запитувати базову контактну інформацію користувача (ім’я та адресу електронної пошти), водночас такий запит не має заважати користуватись додатком і бути обов’язковим.

З’явилася функція “Події в додатку”. Зокрема йдеться про прем’єри фільмів, ігрові завдання, прямі трансляції тощо. Клієнти зможуть відкрити події в App Store на iOS та iPadOS. Це, зазначають в компанії, дозволить по-новому продемонструвати події та розширювати їх охоплення. “Події в додатку” можна буде монетизувати. Функція буде доступною з 27 жовтня.

Також тепер розробники можуть повідомляти користувачів про альтернативні способи оплати за межами їх додатку й App Store, наприклад, через пошту чи в інший спосіб розповідати користувачам про існування альтернативних способів оплати поза App Store.