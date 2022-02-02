Американська компанія Apple через фільм українського режисера Василя Москаленка "Apple-Man" подала скаргу до Управління з патентів та товарних знаків США (USPTO). Корпорація вважає, що глядачів може ввести в оману назва стрічки.

Про це повідомило видання The Hollywood Reporter.

Сатиричний фільм, який перекладається як “Яблучний чоловік”, був профінансований через краудфандингову платформу Kickstarter та зібрав близько 120 тисяч доларів. У кінострічці головний герой вміє керувати яблуками у просторі. Всупереч назві фільму — там немає жодної згадки компанії Apple або її продуктів.

Проте Apple має намір домогтися заборони використання назви. Нібито слово “Apple” (яблуко) є товарним знаком техногіганта.

“Споживачі помилково вважатимуть, що торговий знак заявника є додатковим розширенням відомого бренду Apple”, – йдеться у тексті скарги.

Юрист Джеремі Ече, який представляє інтереси Москаленка, зазначив, що вищевказане слово не є власністю Apple. Тому воно не може ввести в оману глядачів. На думку юриста, компанія хоче заволодіти словом “apple” у всіх галузях й назвав через це їх “хуліганами”, які експлуатують систему.

Поки Василь Москаленко розглядає варіанти мирно розв’язати питання. У січні він вказав у документації USPTO, що не має ресурсів для судового розгляду. Він додав, що при відмові реєстрації немає жодних гарантій, що Apple не вимагатиме видалити фільм незабаром після його виходу.