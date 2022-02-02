Про це повідомило видання The Hollywood Reporter.
Сатиричний фільм, який перекладається як “Яблучний чоловік”, був профінансований через краудфандингову платформу Kickstarter та зібрав близько 120 тисяч доларів. У кінострічці головний герой вміє керувати яблуками у просторі. Всупереч назві фільму — там немає жодної згадки компанії Apple або її продуктів.
Проте Apple має намір домогтися заборони використання назви. Нібито слово “Apple” (яблуко) є товарним знаком техногіганта.
“Споживачі помилково вважатимуть, що торговий знак заявника є додатковим розширенням відомого бренду Apple”, – йдеться у тексті скарги.
Юрист Джеремі Ече, який представляє інтереси Москаленка, зазначив, що вищевказане слово не є власністю Apple. Тому воно не може ввести в оману глядачів. На думку юриста, компанія хоче заволодіти словом “apple” у всіх галузях й назвав через це їх “хуліганами”, які експлуатують систему.
Поки Василь Москаленко розглядає варіанти мирно розв’язати питання. У січні він вказав у документації USPTO, що не має ресурсів для судового розгляду. Він додав, що при відмові реєстрації немає жодних гарантій, що Apple не вимагатиме видалити фільм незабаром після його виходу.
- Нагадаємо, компанія Apple дозволить розповсюджувати через App Store приватні додатки. Програми не будуть доступні через пошук, рекламу чи рекомендації, а завантажити їх можна буде лише за прямим посиланням.
- В оновленій операційній системі Apple iOS з’являться нові емодзі. Поки 37 смайликів доступні в бета-версії iOS 15.4.