Американська компанія Apple запроваджує режим блокування Lockdown Mode для того, щоб захистити iPhone від хакерських атак.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Американська компанія Apple презентувала нову функцію режиму блокування під назвою Lockdown Mode. Для того, щоб захистити користувачів, зокрема політиків та активістів, які можуть стати жертвами хакерських атак.

Режим блокування вмикає кілька функцій на iPhone для того, щоб зробити його менш вразливим. Відповідно він значно зменшуює кількість функцій до яких зловмисники можуть отримати доступ і які потенційно можуть пошкодити.

Зокрема, режим Lockdown Mode вимикає багато функцій попереднього перегляду в iMessage, обмежує JavaScript у браузері Safari, запобігає встановленню нових профілів конфігурації та блокує дротові з’єднання. Таким чином він запобігає копіюванню даних пристрою, а також вимикає вхідні запити до служб Apple.

У повідомленні зазначається, що компанія заплатить до 2 мільйонів доларів тому, хто знайде недолік безпеки у режимі Lockdown Mode.

Повідомлення з’явилося через кілька місяців після того, як стало відомо про те, що хакери мали можливість зламати останні моделі iPhone за допомогою атак “нульового кліку”, які розповсюджувалися через текстові повідомлення. Ці атаки можуть бути успішними, навіть якщо користувач не відкриє посилання.

Функція Lockdown Mode призначена для невеликої кількості людей, які вважають, що вони можуть стати мішенню хакерів і потребують високого рівня безпеки.

“Хоча переважна більшість користувачів ніколи не стануть жертвами цілеспрямованих кібератак, ми невтомно працюватимемо для того, щоб захистити невелику кількість користувачів, які можуть зазнати хакерських атак”,- зазначив керівник відділу безпеки та архітектури Apple Іван Крстіч.