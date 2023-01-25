Про це повідомила пресслужба ГУР МО України в Telegram.
Зазначено, що компанія “Baykar” передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта.
Довідка: Bayraktar TB2 — турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат (БПЛА) з великою тривалістю польоту, здатний виконувати дистанційно керовані або автономні польоти. Літаки та їхнє озброєння контролюються екіпажем на наземній станції керування.
Також пресслужба Головного управління розвідки міністерства оборони України, висловила подяку оборонній компанії “Baykar” за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи.
- 14 грудня безпілотний літальний апарат Bayraktar Kizilelma військової компанії Bayrak Makina з реактивним двигуном української компанії “Мотор Січ”, здійснив перший успішний політ у Туреччині.
- Турецька оборонна компанія Baykar планує завершити будівництво свого виробничого заводу в Україні протягом двох років.
- Генеральний директор Baykar Makina Халук Байрактар заявив, що для їхньої компанії гроші та матеріальні ресурси не є пріоритетом, тому вона не буде продавати Росії свої безпілотні літальні апарати під час повномасштабної війни проти України.
- Генеральний директор Baykar Makina Халук Байрактар запевнив, що компанія підтримує суверенітет України та її боротьбу за незалежність, тож ніколи не постачала і не постачатиме свою продукцію до РФ.