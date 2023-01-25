Турецька військова компанія "Baykar" спорядила Україні ще 2 безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2, здатні виконувати дистанційно керовані або автономні польоти.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО України в Telegram.

Зазначено, що компанія “Baykar” передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта.

Довідка: Bayraktar TB2 — турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат (БПЛА) з великою тривалістю польоту, здатний виконувати дистанційно керовані або автономні польоти. Літаки та їхнє озброєння контролюються екіпажем на наземній станції керування.

Також пресслужба Головного управління розвідки міністерства оборони України, висловила подяку оборонній компанії “Baykar” за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи.