Компанія Baykar «вдягла» «Народні Байрактари» у вишиванку до Дня Незалежності України

Про це повідомив волонтер, телеведучий і колишній кандидат у нардепи від партії “Голос” Сергій Притула у Facebook.
За його словами, турецькі друзі зробили українцям приємний подарунок до Дня Незалежності й “зашили” Bayraktar у вишиванку, а також дотримали свого слова та ідентифікували ці борти саме як “Народний Байрактар”.
“Люди, це ви зробили! Це ви купили! Це завдяки вам ми маємо і три “Байрактари”, і супутник, і доступ до бази даних усього сузір‘я! Це ви наближаєте нашу перемогу! Тримаймося купи! Довіряймо один одному! Бережімо один одного! Любімо один одного! Викидаймо на смітник тих, хто розносить зраду! З Днем Незалежності, рідні!”, — написав Притула.
За його словами, “пташки скоро прилетять в Україну і будуть допомагати звільняти нашу землю від нечисті”: “Щира дяка усім, хто своєю копійкою зробив це можливим. Щира дяка компанії Baykar!”, — додав ведучий.
ДОВІДКА. 22 червня Сергій Притула відзначив свій день народження у межах проєкту “Народний Байрактар”. Про запуск благодійного збору коштів він розповів у соцмережах. З бюджету фонду на проєкт виділили 60 мільйонів гривень, а вже за добу було зібрано 366 мільйонів гривень.
Варто зазначити, що фонду вдалося зібрати за три дні 600 млн грн — на чотири безпілотники. Хоча поставлена ціль була — три “Байрактари” за сім днів.
- Фонд Сергія Притули придбав передоплату на використання даних супутника для Збройних сил України (ЗСУ) за гроші, які збирали на три Bayraktar.
- Сергій Притула розповів про технічні характеристики та переваги супутника, який орендували для Збройних сил України за гроші, які збирали на три Bayraktar.
- Відтепер українські розвідники, Збройні Сили України та інші складові сил оборони матимуть дані з угруповання супутників компанії ICEYE, які збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Голова Міноборони Олексій Резніков заявив, що ЗСУ почнуть отримувати відомості, яких не могли отримати раніше.
- У мережі з’явилася низка неправдивої інформації щодо придбання супутника для Збройних сил України за гроші, які збирали на три Bayraktar. Тому Центр протидії дезінформації при РНБО вирішив спростувати основні фейки.