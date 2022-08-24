Компанія Baykar «вдягла» «Народні Байрактари» у вишиванку до Дня Незалежності України

За його словами, турецькі друзі зробили українцям приємний подарунок до Дня Незалежності й “зашили” Bayraktar у вишиванку, а також дотримали свого слова та ідентифікували ці борти саме як “Народний Байрактар”.

“Люди, це ви зробили! Це ви купили! Це завдяки вам ми маємо і три “Байрактари”, і супутник, і доступ до бази даних усього сузір‘я! Це ви наближаєте нашу перемогу! Тримаймося купи! Довіряймо один одному! Бережімо один одного! Любімо один одного! Викидаймо на смітник тих, хто розносить зраду! З Днем Незалежності, рідні!”, — написав Притула.

За його словами, “пташки скоро прилетять в Україну і будуть допомагати звільняти нашу землю від нечисті”: “Щира дяка усім, хто своєю копійкою зробив це можливим. Щира дяка компанії Baykar !”, — додав ведучий.