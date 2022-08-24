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Компанія Baykar «вдягла» «Народні Байрактари» у вишиванку до Дня Незалежності України

Компанія Baykar, що виробляє безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2, оздобила три "Народні Байрактари", нагадуючи вишиту сорочку. 

Середа, 24 серпня 2022, 16:00
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Про це повідомив волонтер, телеведучий і колишній кандидат у нардепи від партії “Голос” Сергій Притула у Facebook.
За його словами, турецькі друзі зробили українцям приємний подарунок до Дня Незалежності й “зашили” Bayraktar у вишиванку, а також дотримали свого слова та ідентифікували ці борти саме як “Народний Байрактар”.

Фото: Сергій Притула

Фото: Сергій Притула

Фото: Сергій Притула

“Люди, це ви зробили! Це ви купили! Це завдяки вам ми маємо і три “Байрактари”, і супутник, і доступ до бази даних усього сузір‘я! Це ви наближаєте нашу перемогу! Тримаймося купи! Довіряймо один одному! Бережімо один одного! Любімо один одного! Викидаймо на смітник тих, хто розносить зраду! З Днем Незалежності, рідні!”, — написав Притула.
За його словами, “пташки скоро прилетять в Україну і будуть допомагати звільняти нашу землю від нечисті”: “Щира дяка усім, хто своєю копійкою зробив це можливим. Щира дяка компанії Baykar!”, — додав ведучий.

ДОВІДКА. 22 червня Сергій Притула відзначив свій день народження у межах проєкту “Народний Байрактар”. Про запуск благодійного збору коштів він розповів у соцмережах. З бюджету фонду на проєкт виділили 60 мільйонів гривень, а вже за добу було зібрано 366 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що фонду вдалося зібрати за три дні 600 млн грн — на чотири безпілотники. Хоча поставлена ціль була — три “Байрактари” за сім днів.

Теги: Baykar, Bayraktar TB2, Байрактар, благодійність, війна, народний Байрактар, Народні Байрактари, російсько-українська війна, Сергій Притула, Фонд Притули

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