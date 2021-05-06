Компанія Безоса запустила онлайн-аукціон, на якому розіграють політ у космос

Космічна компанія Blue Origin, яка належить мільярдеру Джеффу Безосу, готується запустити у космос перших туристів. При цьому один квиток на суборбітальну екскурсійну поїздку на космічному кораблі New Shepard розіграють в рамках онлайн-аукціону.

Про це повідомили на сайті Blue Origin.

Перші туристи відправляться у космос вже 20 липня цього року. Капсула може вмістити шість людей.

Відомом, що з 5 по 19 травня 2021 року відбудуться закриті онлайн-торги. У цей період можна зробити ставку на будь-яку суму. Ваша ставка буде прихована для усіх інших учасників. Вже 19 травня ставки оприлюднюють. Після цього учасники отримають змогу мають перебити найвищу з них.

12 червня відбудеться проведено останній етап торгів – “живий” аукціон в онлайн форматі. Тоді й визначать переможця.

Усі вторговані кошти передадуть фонду Club for the Future, який надихає майбутні покоління займатися наукою.