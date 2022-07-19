Про це вона зазначила у Facebook.

Брік розробляють історично достовірні конструктори LEGO на військову тематику.

Нові фігурки вони присвятили дівчатам медикам в Україні.

Засновник новинного ресурсу про Лего Ендрю Бікрафт відмітив Михайлову з дівчатами у Twitter.

“LEGO-версія деяких із багатьох дивовижних жінок, які захищають Україну після того, як Росія вдерлась в Україну. Мій дідусь був медиком у Другій світовій війні, і я глибоко поважаю бойових медиків та інших, хто бореться з російським фашизмом в Україні сьогодні. Слава Україні!”, – написав Бікрафт.

LEGO versions of some of the many amazing women defending #Ukraine️ since #RussiaInvadedUkraine. My grandfather was a 🇺🇸 medic in WW2, and I deeply respect the combat medics and others fighting 🇷🇺 fascism in 🇺🇦 today. Slava Ukraini! @katalina_ada @tsunami_zsu @Mykhailova_A pic.twitter.com/kNGjXHhy3e — Andrew Becraft 🇯🇵🇺🇸🇺🇦 (@AndrewBecraft) July 14, 2022

Довідка. Brickmania створює історично достовірні набори конструкторів на військову тематику, надруковані на замовлення мініфігурки та супутні акссесуари з використанням справжніх деталей LEGO та інших запчастин.

У їхньому доробку також є фігурка Привида Києва.