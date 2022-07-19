Про це вона зазначила у Facebook.
Брік розробляють історично достовірні конструктори LEGO на військову тематику.
Нові фігурки вони присвятили дівчатам медикам в Україні.
Засновник новинного ресурсу про Лего Ендрю Бікрафт відмітив Михайлову з дівчатами у Twitter.
“LEGO-версія деяких із багатьох дивовижних жінок, які захищають Україну після того, як Росія вдерлась в Україну. Мій дідусь був медиком у Другій світовій війні, і я глибоко поважаю бойових медиків та інших, хто бореться з російським фашизмом в Україні сьогодні. Слава Україні!”, – написав Бікрафт.
LEGO versions of some of the many amazing women defending #Ukraine️ since #RussiaInvadedUkraine. My grandfather was a 🇺🇸 medic in WW2, and I deeply respect the combat medics and others fighting 🇷🇺 fascism in 🇺🇦 today. Slava Ukraini! @katalina_ada @tsunami_zsu @Mykhailova_A pic.twitter.com/kNGjXHhy3e
— Andrew Becraft 🇯🇵🇺🇸🇺🇦 (@AndrewBecraft) July 14, 2022
Довідка. Brickmania створює історично достовірні набори конструкторів на військову тематику, надруковані на замовлення мініфігурки та супутні акссесуари з використанням справжніх деталей LEGO та інших запчастин.
У їхньому доробку також є фігурка Привида Києва.
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