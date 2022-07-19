Про це вона зазначила у Facebook.

Брік розробляють історично достовірні конструктори LEGO на військову тематику.

Нові фігурки вони присвятили дівчатам медикам в Україні.

Засновник новинного ресурсу про Лего Ендрю Бікрафт відмітив Михайлову з дівчатами у Twitter.

“LEGO-версія деяких із багатьох дивовижних жінок, які захищають Україну після того, як Росія вдерлась в Україну. Мій дідусь був медиком у Другій світовій війні, і я глибоко поважаю бойових медиків та інших, хто бореться з російським фашизмом в Україні сьогодні. Слава Україні!”, – написав Бікрафт.

Довідка. Brickmania створює історично достовірні набори конструкторів на військову тематику, надруковані на замовлення мініфігурки та супутні акссесуари з використанням справжніх деталей LEGO та інших запчастин.
У їхньому доробку також є фігурка Привида Києва.

 

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Допис, поширений Букви/Bykvu (@bykvu)