Про це вона зазначила у Facebook.

Брік розробляють історично достовірні конструктори LEGO на військову тематику.

Нові фігурки вони присвятили дівчатам медикам в Україні.

Засновник новинного ресурсу про Лего Ендрю Бікрафт відмітив Михайлову з дівчатами у Twitter.

LEGO versions of some of the many amazing women defending #Ukraine️ since #RussiaInvadedUkraine. My grandfather was a 🇺🇸 medic in WW2, and I deeply respect the combat medics and others fighting 🇷🇺 fascism in 🇺🇦 today. Slava Ukraini! @katalina_ada @tsunami_zsu @Mykhailova_A pic.twitter.com/kNGjXHhy3e

— Andrew Becraft 🇯🇵🇺🇸🇺🇦 (@AndrewBecraft) July 14, 2022