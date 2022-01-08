







Компанія Cadillac представила концепт безпілотного автомобіля InnerSpace: фото, відео // 5 фото

Про це повідомляє пресслужба компанії Cadillac.

Електромобіль InnerSpace побудований на платформі GM Ultium, що дозволило ефективно розподілити положення елементів живлення та збільшити простір у салоні.

На думку інженерів та дизайнерів автовиробника, з появою повністю безпілотних машин формат спортивних двомісних моделей не відійде у минуле. У просторому салоні розміщено комфортне двомісне сидіння. На місці панелі приладів – під лобовим склом встановлено великий вигнутий екран бортового комп’ютера.

Якщо пасажири не бажають користуватися перевагами здвоєного сидіння, яке утворює щось на зразок дивана, їх можна дещо відсунути один від одного, щоб встановити дистанцію.

Свобода дизайну також дозволила створити низькопрофільну підлогу, що забезпечило низьке сидіння, схоже на спортивний автомобіль.

Шини InnerSpace розроблені компанією Goodyear для електрифікованих транспортних засобів, вони мають технологію SoundComfort, призначену для пом’якшення резонансу звукових хвиль. Система SightLine, технологія розпізнавання шин Goodyear, передає важливу інформацію про тиск, температуру, навантаження та інші фактори продуктивності.

Концепт-кар Cadillac InnerSpace є складовою частиною комплексного проєкту Halo Concept Portfolio, у межах котрого раніше були представлені концепти одномісного електрольоту PersonalSpace і мікроавтобуса SocialSpace.

Довідка. Cadillac – американський виробник автомобілів класу “люкс”, що належить “General Motors”. Вважається другим автовиробником після Buick і одним із найстаріших автомобільних марок у світі. Заснований у 1902 році Генрі Ліландом. Головний механік та підприємець назвав компанію на честь свого пращура, засновника автомобільної столиці США, міста Детройт — Антуана Ломе де Ла Мот-Кадильяка. З 1909 року марка належить концерну “General Motors”.