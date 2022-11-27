Нафтова компанія Chevron Corp може розширити видобуток нафти у Венесуелі. Фірма отримала ліцензію США на роботи.

Про це повідомило Reuters.

Ліцензія надана США внесе додаткову прозорість у венесуельський нафтовий сектор. Це дозволить Chevron отримувати вигоду від продажу нафти.

Нині нафта видобувається спільними підприємствами компанії з PDVSA. Щодо такого заявили в американській компанії, яка базується в Каліфорнії.

За умовами ліцензії зазначено, аби вона надала можливість запобігти отриманню державною компанією Petróleos de Venezuela, відомою як PDVSA, надходжень від продажу нафти Chevron.

Дозвіл на розширення видобутку діє протягом шести місяців. Ліцензія буде автоматично продовжуватися щомісяця.

Крім того, дозвіл забезпечить обмежені нові постачання нафти на ринок, яка намагається замінити російські барелі. Це надасть можливість західнім покупцям купувати їх, коли вони уникають енергоносії РФ через вторгнення Україну.