Про це, зокрема, інформують американський телеканал CNN та міжнародне агентство Reuters.

Як відомо, в квітні цього року NASA обрало компанію SpaceX для розробки корабля, який доставить астронавтів до Місяця. Згідно з контрактом, SpaceX має взяти участь у космічній програмі “Артеміда” (“Artemis”), яка, серед іншого, передбачає висадку двох американських астронавтів на Місяці.

Компанія Маска повинна розробити перший комерційний посадковий модуль, який безпечно доставить американських астронавтів на місячну поверхню.

Загальна вартість контракту NASA, укладеного з компанією SpaceX, склала 2,89 млрд доларів.

На цей контракт із NASA також претендували компанії Blue Origin Джеффа Безоса та Dynetics зі штату Алабама.

Згодом в NASA призупиняли контракт зі SpaceX, оскільки дві інші компанії, які хотіли його отримати, почали вимагати розслідування щодо проведення конкурсу. Вони стверджували, що в NASA просто переставили заявку від SpaceX на першу позицію в списку.

Тепер же Blue Origin вирішила судитися. Деталей позову немає у відкритому доступі на вимогу компанії.

В Blue Origin стверджують, що оприлюднення даних щодо позову може розкрити “службову інформацію, комерційну таємницю та конфіденційну фінансову інформацію” і нанести “серйозної шкоди конкуренції”.

Коментуючи позов, у Blue Origin заявили, що це спроба “виправити недоліки”, допущені NASA.

“Ми твердо переконані в тому, що проблеми, виявлені при укладанні цього контракту, повинні бути вирішені, щоб відновити справедливість, створити конкуренцію і забезпечити безпечне повернення Америки на Місяць”, – йдеться в заяві Blue Origin.

NASA має дати відповідь на позов до 12 жовтня.

Раніше компанія Blue Origin намагалася оскаржити контракт між NASA і SpaceX у Рахунковій палаті США, але ця спроба не увінчалася успіхом.

У Blue Origin вважають, що для створення системи приземлення на Місяці потрібні два постачальники. Водночас у NASA наполягають, що наразі бюджет агентства не дозволяє йому обрати дві компанії (через те, що Конгрес США скоротив фінансування проєкту).

Що відомо про програму “Артеміда”?

“Артеміда” (англ. Artemis) – фінансована урядом США пілотована космічна програма NASA із повернення людей на Місяць. Однією з цілей програми є відправка на Південний полюс Місяця “першої жінки і наступного чоловіки” (“the first woman and the next man” – відсилання до того факту, що чоловіки на Місяці в рамках програми “Аполлон” вже були). Програма “Артеміда стане сходинкою до створення постійно жилого поселення на Місяці і створить фундамент для освоєння Марса.

Перший етап програми, Artemis-1, запланований на 2021 рік. У рамках даного етапу має відбутися безпілотний політ нової потужної ракети Space Launch System (SLS) разом із космічним кораблем Orion навколо Місяця і його повернення на Землю.

Другий етап, Artemis-2, планується на 2023 рік: корабель Orion облетить Місяць разом із екіпажем на борту.

Третім етапом (Artemis-3) стане висадка астронавтів на Місяць. Вона запланована на 2024 рік. Її планується здійснити в районі Південного полюса супутника Землі. Два астронавти – чоловік та жінка (перша жінка-астронавт на Місяці) проведуть на поверхні супутника сім днів.

Як відомо, перша висадка астронавтів на Місяць відбулася 20 липня 1969 року, під час польоту “Аполлона-11” (в рамках американської програми пілотованих космічних польотів “Аполлон”). Першими в історії на поверхню супутника Землі ступили Ніл Армстронг і Базз Олдрін.

Всього за програмою “Аполлон” були здійснені 6 успішних висадок астронавтів на Місяць (остання – у 1972 році). Ці шість польотів на даний момент – єдині за всю історію людства, коли люди висаджувалися на іншому астрономічному об’єкті.