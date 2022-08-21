Про це повідомило Yle.
Fennovoima подала позов до арбітражного суду. Будівництво АЕС “Ханхіківі” було припинено через значні затримки та нездатність РФ завершити проєкт атомної електростанції. У результаті контракт на роботи було розірвано з ініціативи фінської компанії.
“Росатом” своєю чергою теж планує вимагати компенсацій. Російська сторона думає, що контракт було розірвано безпідставно.
У травні Fennovoima відмовилася від спільного проєкту з РФ, писало FT. У компанії уточнили, що з початку російського вторгнення до України збільшилися “суттєві й зростаючі затримки”.
Роботи були суперечливими, бо “Росатом” був постачальником реактора, основним акціонером та фінансовим спонсором консорціуму Fennovoima. Також російська компанія володіла 34% акцій фінського консорціуму. У результаті це створило залежність від РФ та вплив на фірму.
- Представники окупаційного керівництва Запорізькою атомною станцією продовжили “короткотривалі вихідні” для українського персоналу. На відміну від попереднього розпорядження, тепер це стосується також оперативних чергових.