Фінська енергетична компанія Fennovoima судитиметься проти "Росатому". Фірма планує вимагати від російської компанії близько двох мільярдів євро.

Про це повідомило Yle.

Fennovoima подала позов до арбітражного суду. Будівництво АЕС “Ханхіківі” було припинено через значні затримки та нездатність РФ завершити проєкт атомної електростанції. У результаті контракт на роботи було розірвано з ініціативи фінської компанії.

“Росатом” своєю чергою теж планує вимагати компенсацій. Російська сторона думає, що контракт було розірвано безпідставно. У травні Fennovoima відмовилася від спільного проєкту з РФ, писало FT. У компанії уточнили, що з початку російського вторгнення до України збільшилися “суттєві й зростаючі затримки”.