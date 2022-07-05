Про це повідомило проросійське видання “Коммерсант“.
Нині корпорація веде перемовини щодо продажу. Yum! Brands володіє ще Pizza Hut, проте у травні компанія завершила передачу прав власності на всі активи франшизи місцевому оператору. Останній ініціював процес ребрендингу закладів.
“Компанія також знаходиться на стадії передачі місцевому оператору права власності на ресторани KFC, включаючи мережу франчайзингових ресторанів. Після завершення передачі KFC Yum! Brands має намір повністю піти з Росії”, — йдеться у повідомленні на сайті компанії.
У Росії працювало близько 50 ресторанів Pizza Hut. Також по країні функціонували 1,1 тисячі точок мережі KFC.
Американська корпорація оголосила про наміри залишити російський ринок 9 березня. Компанія ухвалила рішення через російське вторгнення до України. Крім того, Yum! Brands оголосили, що будуть направляти дохід з російського ринку на допомогу українським переселенцям.
Російський “Інтерфакс” зазначив, що близько 70 ресторанами KFC керувала структура Yum! Brands — ТОВ “Ям Ресторантс Раша”. Рештка працювала по франшизі. Торік виторг ТОВ збільшився на 31,5%, до 18,29 мільярда рублів, поки чистий прибуток – на 45%, до 1,9 мільярда рублів.
- Нагадаємо, американська компанія McDonald’s продала бізнес у РФ. Хоча у червні стало відомо, що у деяких із франчайзингових локацій компанії досі продають фірмові “Біг Маки”.
- Британська компанія Diageo виходить з Росії. Це – один із найбільших виробників алкогольних напоїв у світі, відомий брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, White Horse тощо.
- IKEA повністю залишає ринок Росії. Транснаціональна корпорація зупинила діяльність у РФ на початку березня.
- У Росії прийняли закон, яким легалізували контрабанду. Російським компаніям дозволили імпортувати товар без дозволу правовласника.