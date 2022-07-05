Корпорація Yum! Brands заявила про продаж російських ресторанів KFC місцевому оператору. Американська компанія після угоди покине РФ.

Про це повідомило проросійське видання “Коммерсант“.

Нині корпорація веде перемовини щодо продажу. Yum! Brands володіє ще Pizza Hut, проте у травні компанія завершила передачу прав власності на всі активи франшизи місцевому оператору. Останній ініціював процес ребрендингу закладів.

“Компанія також знаходиться на стадії передачі місцевому оператору права власності на ресторани KFC, включаючи мережу франчайзингових ресторанів. Після завершення передачі KFC Yum! Brands має намір повністю піти з Росії”, — йдеться у повідомленні на сайті компанії.

У Росії працювало близько 50 ресторанів Pizza Hut. Також по країні функціонували 1,1 тисячі точок мережі KFC.

Американська корпорація оголосила про наміри залишити російський ринок 9 березня. Компанія ухвалила рішення через російське вторгнення до України. Крім того, Yum! Brands оголосили, що будуть направляти дохід з російського ринку на допомогу українським переселенцям.

Російський “Інтерфакс” зазначив, що близько 70 ресторанами KFC керувала структура Yum! Brands — ТОВ “Ям Ресторантс Раша”. Рештка працювала по франшизі. Торік виторг ТОВ збільшився на 31,5%, до 18,29 мільярда рублів, поки чистий прибуток – на 45%, до 1,9 мільярда рублів.