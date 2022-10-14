Компанія американського винахідника Ілона Маска "SpaceX" повідомила, що більше не може оплачувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні. У зв'язку з цим SpaceX просить, аби послуги Starlink в Україні оплатив Пентагон.

Про це повідомляє CNN.

З того часу, як супутникові інтернет-термінали Starlink вперше почали прибувати в Україну вони стали життєво важливим джерелом зв’язку для українських військових, дозволяючи їм воювати та залишатися на зв’язку, навіть коли мережі стільникового зв’язку та Інтернету були зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

На сьогодні приблизно 20 000 супутникових одиниць Starlink було передано в Україну, і Маск нещодавно написав у Twitter, що “операція коштувала SpaceX 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року”.

Проте документи, отримані CNN, свідчать, що минулого місяця SpaceX Маска надіслала листа до Пентагону, в якому мовиться, що вона більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink, як було раніше.

У листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Starlink в Україні, яке, як стверджує SpaceX, коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця року та може коштувати близько 400 мільйонів доларів протягом 2023 року.

“Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу”, — написав у вересні директор з державних продажів SpaceX.

Серед документів SpaceX, надісланих до Пентагону та ознайомлених CNN, є раніше невідомий прямий запит, надісланий Маску в липні Головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним, у якому він просить надати Україні ще майже 8000 терміналів Starlink.

В окремому супровідному листі до Пентагону зовнішній консультант, який працює на SpaceX, написав, що “SpaceX стикається з жахливо складними рішеннями. Я не думаю, що вони мають фінансову можливість надати якісь додаткові термінали чи послуги, як просив генерал Залужний”.

Листи надійшли на тлі нещодавніх повідомлень про масштабні збої в роботі Starlink, у той час, коли ЗСУ ведуть контрнаступ на сході та півдні України, звільняючи населені пункти від російської окупації.

Джерела, знайомі з ситуацією, сказали, що зброї у роботі Starlink суттєво вплинули на всю лінію фронту, яка сформувалась станом на 30 вересня.

“Це вплинуло на всі зусилля українців пройти цей фронт. Starlink — це основний спосіб спілкування підрозділів на полі бою”, — сказала особа, знайома з відключеннями.

Інше джерело повідомило, що ніхто не попередив українських військових про перебої Starlink наголосивши, що зараз, коли триває контрнаступ, Україна повинна подати запит на повноцінне відновлення послуг Starlink.

Financial Times першою повідомила про збої, які призвели до “катастрофічної” втрати зв’язку, сказав український високопосадовець. У твіті, відповідаючи на статтю, Маск не став заперечувати збій, заявивши, що те, що відбувається на полі бою, є секретним.

Пропозиція SpaceX про припинення фінансування Starlink також з’явилася на тлі зростання занепокоєння в Україні щодо прихильності Маска. Нещодавно Маск опублікував у Twitter суперечливий мирний план, згідно з яким Україна відмовляється від Криму та контролю над східними Луганською та Донецькою областями.

Після того, як президент України Володимир Зеленський підняв питання про те, на чию сторону стоїть Маск, він відповів, що “як і раніше дуже підтримує Україну”, але побоюється “масової ескалації”.

Минулого місяця Маск також стверджував у приватному порядку, що Україна не хоче мирних переговорів прямо зараз і що якщо вони погодяться з його планом, “Росія прийме ці умови”, повідомила людина яка чула цю заяву винахідника.

“Україна знає, що її нинішній уряд і зусилля під час війни повністю залежать від Starlink. Рішення про те, продовжувати роботу Starlink, чи ні, повністю залежить від однієї людини. Це Ілон Маск. Його не обирали, ніхто не вирішував давати йому ці повноваження. Він має це завдяки технології та компанії, яку він створив”, — сказала особа, знайома з дискусією

У вівторок Маск спростував інформацію про те, що він безпосередньо спілкувався з Путіним про Україну. У четвер, коли український міністр написав у Твіттері, що Starlink має важливе значення для інфраструктури України, Маск відповів: “Будь ласка. Радий підтримувати Україну”.

Через понад сім місяців війни важко переоцінити вплив Starlink на Україну. Уряд у Києві, а також українські війська, неурядові організації та цивільні особи покладаються на спритні, компактні та прості у використанні пристрої, створені SpaceX. Вони використовуються не лише для голосового та електронного зв’язку, але й для керування дронами та передачі відео для корекції артилерійського вогню.

“Starlink був абсолютно необхідним, оскільки росіяни націлилися на українську комунікаційну інфраструктуру. Без цього в багатьох випадках вони справді працювали б наосліп”, — сказав Дімітрі Альперович, співзасновник мозкового центру Silverado Policy Accelerator.

Попри те, що Маск отримав широке визнання та подяку за те, що він відгукнувся на запити про надання послуг Starlink Україні на початку війни, насправді переважна більшість із 20 000 терміналів отримали повне або часткове фінансування із зовнішніх джерел, серед яких уряди США, Великобританії та Польщі, згідно з листом SpaceX до Пентагону.

Прохання SpaceX, щоб американські військові заплатили за послуги Starlink, розлютило вище керівництво Пентагону. Один високопосадовець з міноборони США сказав CNN, що SpaceX має “нахабство виглядати героями”, в той час, як інші платять так багато, а тепер виставляють їм рахунок на десятки мільйонів на місяць.

Згідно з даними SpaceX, наданими Пентагону, близько 85% із 20 000 терміналів в Україні були оплачені – або частково оплачені – такими країнами, як США та Польща, а також іншими організаціями. Ці організації також платили приблизно 30% за підключення до Інтернету, яке, за словами SpaceX, коштує 4500 доларів щомісяця за одиницю найсучаснішої послуги. (На вихідних Маск написав у Twitter, що в Україні близько 25 000 терміналів.)

У своєму липневому листі до Маска Головнокомандувач ЗСУ генерал Залужний високо оцінив “виняткову корисність” Starlink і сказав, що військові розгорнули близько 4000 терміналів. Проте близько 500 терміналів щомісяця знищується під час бойових дій, сказав Залужний, перш ніж попросити ще 6200 терміналів для українських військових і розвідувальних служб і ще 500 щомісяця для компенсації втрат.

У відповідь SpaceX заявила, що надіслала запит Залужного до Пентагону.

8 вересня старший директор з державних продажів SpaceX написав Пентагону, заявивши, що витрати стали занадто високими, наближаючись до 100 мільйонів доларів.

Чиновник звернувся до Міністерства оборони з проханням розглянути новий запит України, а також витрати на поточні послуги на загальну суму 124 мільйони доларів на решту 2022 року.

Ці витрати, за словами високопосадовця з міноборони, сягнуть майже 380 мільйонів доларів за цілий рік.

SpaceX відхилила неодноразові прохання прокоментувати як збої, так і їхній нещодавній запит до Пентагону. Адвокат Маска не відповів на запит про коментар.

Речник Міністерства оборони Боб Дітчі сказав CNN, що “міністерство продовжує співпрацювати з промисловістю, щоб знайти рішення для збройних сил України, оскільки вони відбивають жорстоку та неспровоковану агресію Росії. Поки що нам більше нічого додати”.

На початку фінансування Starlink від США надходило через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке, за даними The Washington Post, витратило приблизно 3 мільйони доларів на обладнання та послуги в Україні. Згідно з нещодавно отриманими документами, найбільшим окремим платником терміналів є Польща, яка профінансувала майже 9000 терміналів.

США надали майже 1700 терміналів. Серед інших учасників – Великобританія, неурядові організації та краудфандинг.

Однак набагато дорожчою частиною є постійне підключення. SpaceX стверджує, що оплатила близько 70% послуг, наданих Україні, і стверджує, що запропонувала найвищий рівень – 4500 доларів на місяць – для всіх терміналів в Україні, попри те, що більшість підписалися лише на дешевшу послугу в 500 доларів на місяць.

Самі термінали коштують 1500 доларів та 2500 доларів за дві моделі, надіслані в Україну, йдеться в документах, тоді як споживчі моделі на вебсайті Starlink набагато дешевші, а обслуговування в Україні коштує лише 60 доларів США на місяць.

Це лише 1,3% від ставки за послуги, яку SpaceX потребує, щоб Пентагон почав платити.

“Можна сказати, що він намагається отримати гроші від уряду або просто хоче сказати: “Я більше не хочу брати участь у цьому”. Враховуючи нещодавні збої та репутацію Маска як непередбачуваної людини, почуття України дуже загострюються”, — сказала особа, знайома із запитами України на Starlink.

Минулого тижня Маск зіткнувся зі шквалом критики в Twitter – зокрема з боку президента України Володимира Зеленського – після того, як у серії твітів представив свій мирний план із припинення війни. Це включало б передачу Криму Росії та повторне проведення референдумів, цього разу під наглядом ООН, у чотирьох регіонах, які Росія нещодавно незаконно анексувала.

Це повторило коментарі, які він зробив минулого місяця на ексклюзивній закритій конференції в Аспені, штат Колорадо під назвою “Вихідні”, на якій Маск сказав залі, повній присутніх, що Україні слід шукати миру зараз, оскільки вони нещодавно здобули перемоги.

“Настав час це зробити. Вони не хочуть цього робити, це точно. Але настав час це зробити. Кожен хоче шукати миру, коли програє, але не хоче шукати миру, коли виграє”, – процитувала слова Маска особа, яка була присутня на конференції.