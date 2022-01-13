Про це повідомляється на офіційному YouTube-каналі SpaceX.
Запуск стартував о 17:25 за київським часом з мису Канаверал. Супутник надсилатиме цифрові зображення поверхні Землі та спостерігати за магнітосферою планети. На один піксель його роздільна здатність становить сім метрів при охопленні смуги у 45 кілометрів.
Його запустили в межах спеціальної місії SpaceX Transporter-3. Цим кроком Україна сподівається відновити присутність в навколоземному просторі, щоб стати космічною державою де-факто.
Україна запустила супутник вперше з 2011 року, а строк придатності нового становить три роки. Він є модифікацією Січ-2, а розроблення нової моделі тривало з 2017 року.
- Нагадаємо, що Україна протягом п’яти років має намір вступити до Європейського космічного агентства та побудувати власний космодром.
- Також завдяки зонду InSight вчені отримують інформацію про планету. Апарат наразі працює в економному режимі, він має відновити роботу наступного тижня.