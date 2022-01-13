У Флориді в США 13 січня компанія Ілона Маска SpaceX запустила ракету SpaseX Falcon 9 з українським супутником. “Січ 2-30” розробили та виробили в державному конструкторському бюро “Південне” в Дніпрі.

Про це повідомляється на офіційному YouTube-каналі SpaceX.

Запуск стартував о 17:25 за київським часом з мису Канаверал. Супутник надсилатиме цифрові зображення поверхні Землі та спостерігати за магнітосферою планети. На один піксель його роздільна здатність становить сім метрів при охопленні смуги у 45 кілометрів.

Його запустили в межах спеціальної місії SpaceX Transporter-3. Цим кроком Україна сподівається відновити присутність в навколоземному просторі, щоб стати космічною державою де-факто.

Україна запустила супутник вперше з 2011 року, а строк придатності нового становить три роки. Він є модифікацією Січ-2, а розроблення нової моделі тривало з 2017 року.