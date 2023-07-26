У новому звіті світовий технологічний лідер повідомив про збільшення інвестицій у сонячну енергетику, потроївши виробництво електроенергії з 2018/19 фінансового року завдяки сонячним електростанціям на заводах і в офісах по всьому світу. Компанія також збільшила благодійні інвестиції, які склали майже $30 млн, що дозволило вплинути майже на 16 мільйонів людей завдяки глобальним програмам та партнерствам. Серед інших досягнень — включення Lenovo до першої групи компаній, які мають підтверджені ініціативою Science Based Targets цілі з досягнення нульового рівня викидів до 2050 року, а також підвищення рейтингу глобального ланцюга постачання з 25 до 8 місця.

“Як міжнародна компанія, ми бачимо вплив зміни клімату на наших стейкхолдерів і відчуваємо нагальну потребу боротися з ним разом”, — сказав голова правління і генеральний директор Lenovo Юаньцін Ян (Yuanqing Yang). “У минулому фінансовому році ми з гордістю підтвердили наше зобов’язання досягти нульового рівня викидів до 2050 року за допомогою цілей, підтверджених ініціативою “Науково обґрунтовані цілі” (SBTi) та її першим у своєму роді стандартом «Net-Zero»”.

Лідерство Lenovo у сфері сталого розвитку було зміцнено цього року, коли компанія стала однією з перших, чиї цілі нульових викидів були підтверджені ініціативою “Науково обґрунтовані цілі” (Science Based Targets). Компанія перебуває на шляху до досягнення своїх найближчих цілей зі скорочення викидів до 2030 року. Це включає скорочення викидів парникових газів в категоріях 1 та 2 на 50%, скорочення інтенсивності викидів в категорії 3 від придбаних товарів і послуг на 66,5%, 35% від проданої продукції та 25% від попереднього транспортування та дистрибуції. Lenovo співпрацює з постачальниками, щоб скоротити викиди в категорії 3 (в ланцюзі створення вартості) — найбільшій категорії викидів, яку найважче відстежити у складному глобальному ланцюзі постачання.

Компанія Lenovo спирається на свою традицію комплексних інновацій, які підвищують екологічність продуктів і послуг. У 2022/23 фінансовому році Lenovo продовжила перехід до циркулярної економіки, постійно збільшуючи кількість продуктів, які містять перероблені в “замкнутому циклі” матеріали, що отримуються з відпрацьованих технологій та електроніки. Lenovo повідомила про майже 300 продуктів (298), до складу яких входить перероблений пластик з відпрацьованих ІТ та електроніки. Наприклад, ноутбуки ThinkPad X1, представлені на виставці CES 2023, містять до 97% вживаного пластику (PCC) в корпусі акумулятора та до 95% пластику PCC в корпусах динаміків та адаптера змінного струму.

Компанія Lenovo є лідером у галузі1 за рівнем гендерної інклюзивності: 37% жінок у загальній чисельності співробітників та 28% жінок на технічних посадах. Зусилля Lenovo щодо просування жінок були визнані завдяки включенню до Індексу гендерної рівності Bloomberg вчетверте. Компанія має на меті досягти присутності жінок на 27% керівних посадах до 2025 року (наразі 21%). Цінності різноманітності та інклюзивності Lenovo реалізуються завдяки 17 ресурсним групам, очолюваним співробітниками в офісах і регіонах по всьому світу. Групи створені відповідно до унікальних потреб різних сегментів місцевості у різноманітті, зі специфічними особливостями відповідно до потреб працівників: від підтримки талантів на початку кар’єри до груп підтримки працюючих батьків або людей з недостатньо представлених верств населення. Інклюзивні робочі ініціативи Lenovo були відзначені журналом Forbes, Індексом інтеграції людей з інвалідністю та Індексом корпоративної рівності Кампанії за права людини.

У 2022/23 фінансовому році глобальна благодійна діяльність Lenovo, якою керує Lenovo Foundation, зросла порівняно з попереднім роком, що призвело до благодійного впливу на громади по всьому світу, який оцінюється у понад $ 30 млн (інвестиції у вигляді коштів, продуктів та оцінки часу волонтерів). Фонд зосередився на розширенні можливостей недостатньо представлених груп населення, допомагаючи їм отримати доступ до технологій та STEM-освіти через стратегічні партнерства, програми на кшталт TransforMe Skilling Grant Round, а також волонтерство співробітників, як-от Love on Month of Service.

Lenovo вірить у співпрацю у всьому ланцюзі створення вартості для досягнення сталого впливу. Саме тому Lenovo створила “Lenovo 360 Circle” — спільноту сталого розвитку, яка підтримує та розширює можливості екосистеми Lenovo. Об’єднуючи людей, програми та інструменти, Lenovo 360 Circle розкриває всю широту та глибину стратегії сталого розвитку для партнерів. Спільнота допомагає партнерам узгоджувати цілі ESG, долати бар’єри та співпрацювати для розв’язання питань сталого розвитку єдиним фронтом і прискорення декарбонізації в ІТ-індустрії.

У той час як Lenovo продовжує свій шлях до нульового рівня викидів та працює над створенням більш інклюзивних робочих місць і спільнот, компанія зосереджена на управлінні глобальною операційною діяльністю відповідно до найвищих стандартів етики та відповідності. Рейтинг глобального ланцюга постачання Lenovo підвищився цього року, досягнувши 8 місця в “25 найкращих глобальних ланцюгів постачання“ за Gartner. Крім того, ESG-програми Lenovo були визнані CDP (Carbon Disclosure Project), MSCI (Morgan Stanley Capital International) та Гонконзьким інститутом сертифікованих публічних бухгалтерів.

Це 17-й щорічний звіт ESG компанії Lenovo, який охоплює 2022/23 фінансовий рік (1 квітня 2022 року — 31 березня 2023 року).

Щоб дізнатися більше про глобальний та локальний вплив ESG компанії Lenovo, перегляньте інтерактивну карту нижче або відкрийте її в новій вкладці.

1Як визначено внутрішнім конкурентним бенчмаркінгом у технологічній галузі.

Довідка:

Про компанію Lenovo:

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) — глобальна технологічна компанія з доходом у $70 млрд, яка посідає 171 місце в рейтингу Fortune Global 500, об’єднує 82 000 працівників по всьому світу та щодня обслуговує мільйони користувачів на 180 ринках. Зосередившись на сміливому баченні — забезпечувати розумні технології для кожного, компанія Lenovo стала провідним світовим гравцем на ринку ПК, продовжуючи розширення у ключових напрямах, включаючи сервери, сховища, мобільні пристрої, рішення та послуги. Ця трансформація разом з інноваціями Lenovo, що змінюють світ, створює більш інклюзивне, надійне та стійке цифрове суспільство для всіх і всюди. Щоб дізнатися більше актуальної інформації, відвідайте сайт https://lenovo.ua.