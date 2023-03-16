У 2022 році американська компанія SpaceX Ілона Маска подала позов до ТОВ "Старлінк" та "Укрпатенту", вимагаючи достроково припинити дію торговельної марки Starlink. Суд прийняв рішення на користь української компанії.

Відповідне рішення опублікували у Реєстрі.

Так, у 2011 році українська компанія “Старлінк” зареєструвала торговельну марку з однойменною назвою (свідоцтво №135574).

Одначе, компанія Маска, як торговельну марку в Україні, також хотіла зареєструвати та використовувати Starlink.

Юристи пояснили, що американська компанія прагне працювати на українському ринку, водночас не бажає порушувати права третіх осіб. Зауважили, що українська компанія не використовувала торговельну марку протягом минулих 5 років, проте, не змогли цього довести.

Дочірня компанія Starlink з’явилася в Україні у квітні 2022 року — має назву ТОВ “Старлінк Юкрейн”.

2 березня Господарський суд м.Києва повністю відмовив корпорації SpaceX у задоволенні позову. Водночас апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення.

Зауважимо, система Starlink, якою володіє компанія Ілона Маска SpaceX, може надавати доступ до високошвидкісного інтернету у віддалених місцях. В Україні інтернет Ілона Маска можна використовувати в цивільних та військових цілях.

SpaceX приватно відправила вантажівки терміналів Starlink в Україну, що дало змогу військовим країни спілкуватися, підключивши їх і з’єднавши з майже 4000 супутниками. За словами Маска, Росія намагалася заглушити сигнали Starlink, але SpaceX протидіяла цьому, посиливши програмне забезпечення служби.

Іноземні уряди, включаючи Сполучені Штати та Францію, оплатили інші поставки терміналів Starlink на додаток до тих, які приватно фінансує SpaceX.