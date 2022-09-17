Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки на яких зафіксовано масове поховання, зроблені поблизу звільненого від російських окупантів міста Ізюм Харківської області.

Відповідні світлини компанія Maxar Technologies опублікувала у Twitter.

“Коли російські війська нещодавно вийшли з Харківської області, український уряд і ЗМІ повідомили про виявлення місця масового поховання поблизу міста Ізюм”, — зазначили в компанії.

Maxar Technologies опублікувала два знімки: перший зроблений у березні 2022 року, а другий — у серпні. Там видно, що в зеленій зоні з’явилося кладовище.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський заявив про докази злочинів росіян у звільненому Ізюмі, підтвердивши, що ООН направляє свою місію в Харківську область.

“Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей. До того ж є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги”, — заявив президент.

За словами Зеленського, продовжується ексгумація тіл, встановлено понад 440 могили, продовжуються слідчі дії. Водночас фіксуються всі злочини окупантів, збираються докази.

Також знайдено катівні, в яких знущалися з мирних жителів окупованих міст і селищ, приміщення, у яких тримали людей — навіть іноземців: “Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І зараз ми тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цій частині Харківщини”, — наголосив Зеленський.

Довідка. Maxar Technologies Inc. — американська аерокосмічна компанія, яка спеціалізується на виробництві супутників зв’язку, спостереження за Землею, радарів та супутників обслуговування на орбіті, супутникової продукції та супутніх послуг. Maxar Technologies було створено шляхом об’єднання DigitalGlobe і MDA Holdings Company.