Відповідні світлини компанія Maxar Technologies опублікувала у Twitter.
“Коли російські війська нещодавно вийшли з Харківської області, український уряд і ЗМІ повідомили про виявлення місця масового поховання поблизу міста Ізюм”, — зазначили в компанії.
Maxar Technologies опублікувала два знімки: перший зроблений у березні 2022 року, а другий — у серпні. Там видно, що в зеленій зоні з’явилося кладовище.
Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський заявив про докази злочинів росіян у звільненому Ізюмі, підтвердивши, що ООН направляє свою місію в Харківську область.
“Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей. До того ж є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги”, — заявив президент.
За словами Зеленського, продовжується ексгумація тіл, встановлено понад 440 могили, продовжуються слідчі дії. Водночас фіксуються всі злочини окупантів, збираються докази.
Також знайдено катівні, в яких знущалися з мирних жителів окупованих міст і селищ, приміщення, у яких тримали людей — навіть іноземців: “Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І зараз ми тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цій частині Харківщини”, — наголосив Зеленський.
Довідка. Maxar Technologies Inc. — американська аерокосмічна компанія, яка спеціалізується на виробництві супутників зв’язку, спостереження за Землею, радарів та супутників обслуговування на орбіті, супутникової продукції та супутніх послуг. Maxar Technologies було створено шляхом об’єднання DigitalGlobe і MDA Holdings Company.
- 99% тіл, які ексгумували протягом 16 вересня в нещодавно деокупованому Ізюмі в Харківські області, мають ознаки насильницької смерті.
- У звільненому Ізюмі в Харківській області, який постраждав від російської окупації, знайшли поховання близько 20 військовослужбовців зі зв’язаними за спинами руками.
- 10 вересня Збройні сили України повідомили про звільнення Ізюма на Харківщині. Місто перебувало в російській окупації понад пів року. Що всі ці місяці відбувалось в Ізюмі розповіла 21-річна Анастасія Бугера.