Аерокосмічна компанія Maxar Technologies показала як виглядає місто Бахмут Донецької області після бомбардувань російськими військами, оприлюднивши супутникові знімки зроблені до 1 серпня 2022 року та після 4 січня 2023 року.

Відповідний допис з‘явився на сторінці Maxar Technologies у Twitter.

Перше фото зроблено у місті Бахмут до 1 серпня 2022 року.

Друге фото зроблено після 4 січня 2023 року, після масованих атак та бомбардувань міста Бахмут російськими армійцями.

“Місто було центром інтенсивних боїв між російськими та українськими силами протягом останніх 6 місяців, і зображення показують значні пошкодження будівель та інфраструктури”, – йдеться у повідомленні компанії.

Зазначимо, що раніше супутники Maxar Technologies зафіксували знімок, на якому видно збільшення поховань на міському кладовищі в окупованому Маріуполі.

У дописі пропонується порівняти дві світлини головного міського кладовища “Старокримське” у західній частині Маріуполя. Одне фото від 29 березня, що ліворуч та інше від 30 листопада — праворуч. На фотографіях добре видно, що могил на цвинтарі стало набагато більше.