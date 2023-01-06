Відповідний допис з‘явився на сторінці Maxar Technologies у Twitter.
Перше фото зроблено у місті Бахмут до 1 серпня 2022 року.
Друге фото зроблено після 4 січня 2023 року, після масованих атак та бомбардувань міста Бахмут російськими армійцями.
“Місто було центром інтенсивних боїв між російськими та українськими силами протягом останніх 6 місяців, і зображення показують значні пошкодження будівель та інфраструктури”, – йдеться у повідомленні компанії.
Зазначимо, що раніше супутники Maxar Technologies зафіксували знімок, на якому видно збільшення поховань на міському кладовищі в окупованому Маріуполі.
У дописі пропонується порівняти дві світлини головного міського кладовища “Старокримське” у західній частині Маріуполя. Одне фото від 29 березня, що ліворуч та інше від 30 листопада — праворуч. На фотографіях добре видно, що могил на цвинтарі стало набагато більше.
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