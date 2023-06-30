Джерело: CNN
Автомобілі Mercedes вже мають функції голосового керування, що дозволяє водіям сказати фразу: “Привіт, Мерседес”, а потім коротку команду, щоб регулювати температуру в автомобілі, знаходити пункт призначення або здійснювати телефонний дзвінок.
Замість того, щоб просто відповідати на прості команди, система може вести більш природну розмову, запам’ятовувати контекст обговорюваної теми та вести діалог з водієм або пасажирами автомобіля. За допомогою ChatGPT система зможе відповідати на ширший спектр запитань, які можуть не стосуватися автомобіля чи водія.
За даними Microsoft, система ChatGPT також може взаємодіяти з іншими програмами, щоб надавати такі послуги, як бронювання столиків у ресторані або купівля квитків в кіно.
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