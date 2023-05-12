У компанії Meta Platforms Inc повідомили про початок тестування рекламних інструментів на основі штучного інтелекту, які можуть створювати такий контент, як фонові зображення і варіації написаного тексту.

Про це інформує Reuters.

Керівники Meta заявили, що обраній групі рекламодавців буде запропоновано поекспериментувати з інструментами на “тестовому майданчику”, який компанія називає “Пісочницею ШІ”.

Керівники відмовилися уточнити, скільки рекламодавців матимуть доступ до цього простору, зазначивши лише, що група є невеликою.

За їхніми словами, Meta планує надати доступ більшій кількості рекламодавців у липні та інтегрувати деякі функції в рекламні продукти загального призначення пізніше цього року.

Це оголошення знаменує собою першу спробу власника Facebook та Instagram випустити продукти, що застовують технологію генеративного штучного інтелекту, яка використовує величезні масиви архівних даних для створення нового контенту, такого як проза, мистецтво та програмний код.

Додамо, що нещодавно, Стів Возняк, співзасновник компанії Apple, попередив, що штучний інтелект може ускладнити виявлення шахрайства та дезінформації. Він вважає, що штучний інтелект надто розумний та відкритий для поганих гравців, які хочуть обдурити користувачів щодо того, ким вони є.

Через це Возняк вважає, що контент зі штучним інтелектом має бути чітко маркованим. Зокрема, що для цього сектору потрібне регулювання.

Хоча Возняк і не вірить, що штучний інтелект цілком замінить людей, він попереджає, що такі програми, як ChatGPT, можуть створювати текст, який “звучить розумно”. Подібне зробить шахраїв ще більш переконливими.

Він стверджує, що відповідальність за все, що генерується штучним інтелектом і потім публікується у відкритому доступі, повинна покладатись на тих, хто це публікує. Відтак регулювання повинно притягувати до відповідальності великі технологічні фірми.

Ба більше, Возняк висловив сумніви щодо того, що регулятори зроблять це правильно.

“Я думаю, що сили, які прагнуть грошей, зазвичай перемагають, і це трохи сумно”, – зазначив Возняк.