Компанія Meta Platforms, яка володіє Facebook та Instagram, згортає підтримку цифрових предметів колекціонування або невзаємозамінних токенів (NFT) на своїх платформах. До рішення підштовхнула криза криптовалют на ринку.

Про це повідомило Reuters.

На платформах Meta запустили підтримку NFT менше ніж рік тому. Глава фінтех-відділу компанії Стефан Касріель заявив, що компанія згортає цифрові предмети колекціонування (NFT), щоб зосередитися на інших способах підтримки творців, людей і бізнесу.

Минулого року компанія заявляла, що NFT в Instagram і Facebook запустили для підтримки авторів, коли їхнє колекціонування набуло популярності.

Наприкінці 2022 року після раптового банкрутства найбільшої біржі FTX біткоїн та інші токени зазнали удару. Падіння посилило крах трьох американських банків, два з яких були криптовалютними.

“Ми продовжимо інвестувати в фінтех-інструменти, які знадобляться людям і бізнесу в майбутньому. Ми впорядковуємо платежі за допомогою Meta Pay, спрощуємо оформлення замовлення і виплати, а також інвестуємо в обмін повідомленнями через Meta”, — додав Касріель.