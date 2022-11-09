Про це йдеться у листі генерального директора компанії Марка Цукерберга до своїх співробітників.
Цукерберг вирішив звільнити приблизно 13% співробітників.
“Ми також робимо низку додаткових кроків, щоб стати економнішою та ефективнішою компанією, скорочуючи дискреційні витрати та продовживши зупинення найму до першого кварталу”, — йдеться у заяві.
Звільненим співробітникам нададуть компенсацію. Її розмір сягатиме зарплати за 3,5 місяці (16 тижнів) та ще одного тижня за кожний рік роботи в компанії.
Генеральний директор додав, що на тлі пандемії COVID-19 він переоцінив зростання попиту на онлайн-технології та збільшив інвестиції. Також Цукерберг згадав, що нині стався спад економіки та скорочення рекламних бюджетів. За його словами, за помилки компанії він бере відповідальність на себе.
У компанії працювало близько 87 тисяч співробітників. Цього року акції Meta здешевшали на 70%.
Meta активно наймала працівників під час пандемії. У 2020 і 2021 роках кількість співробітників збільшилася на понад 27 тисяч осіб, а цього року – на 15 344.
- У Twitter звільнено 50% працівників. До масового звільнення у компанії працювало близько 8 тисяч осіб. Про масові звільнення оголосили після того, як соціальну мережу придбав американський мільярдер Ілон Маск.
- Компанія Meta виділяє 1,5 мільйона доларів на рекламні кампанії для українських підприємців у соціальних мережах Instagram та Facebook.