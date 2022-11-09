Корпорація Meta, яка володіє Facebook, вирішила звільнити понад 11 тисяч працівників. У межах масових скорочень компанія бореться з нестабільністю доходів.

Про це йдеться у листі генерального директора компанії Марка Цукерберга до своїх співробітників.

Цукерберг вирішив звільнити приблизно 13% співробітників.

“Ми також робимо низку додаткових кроків, щоб стати економнішою та ефективнішою компанією, скорочуючи дискреційні витрати та продовживши зупинення найму до першого кварталу”, — йдеться у заяві.

Звільненим співробітникам нададуть компенсацію. Її розмір сягатиме зарплати за 3,5 місяці (16 тижнів) та ще одного тижня за кожний рік роботи в компанії.

Генеральний директор додав, що на тлі пандемії COVID-19 він переоцінив зростання попиту на онлайн-технології та збільшив інвестиції. Також Цукерберг згадав, що нині стався спад економіки та скорочення рекламних бюджетів. За його словами, за помилки компанії він бере відповідальність на себе.