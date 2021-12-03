Компанія Meta (раніше – Facebook) пропонує користувачам надсилати їм інтимні фото у разі побоювання щодо поширення таких світлин іншими користувачами без їх дозволу.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії Meta.

Таким чином компанія планує боротися з поширенням інтимних фото людей без їх узгодження, надаючи користувачам більше контролю та безпеки над своїми зображеннями.

Випадки розміщення інтимних образів без згоди (non-consensual sharing of intimate images, NCII) іноді, на жаль, називають “порно помстою”. Ці випадки можуть мати руйнівний вплив на життя людини, яка стала жертвою таких явищ.

Якщо хтось стурбований тим, що його інтимні зображення були опубліковані або можуть бути опубліковані на таких онлайнових платформах, як Facebook або Instagram, вони можуть скористатися платформою StopNCII.org, щоб виявити їх.

Інструмент має технологію генерування хешування, яка призначає унікальне хеш-значення (числовий код) зображенню, створюючи безпечний цифровий відбиток. Технічні компанії, які беруть участь у StopNCII.org, отримують хеш і можуть використовувати цей хеш, щоб визначити, чи хтось поділився цими зображеннями або намагається поділитися ними та попереджають це.

Вихідне зображення залишиться на пристрої користувача, тоді як за хеш-функцією не вдасться відновити оригінальний зміст файлу.

Цією платформою зможуть користуватися лише повнолітні користувачі.