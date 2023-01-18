Про це повідомляє Reuters.
Microsoft скоротить близько 11 тисяч працівників. За даними агенції, це близько 5% штату компанії. Також у компанії скоротять робочі місця в інженерному та рекрутинговому підрозділах.
Причина – зменшення попиту на цифрові послуги та погіршення глобальних економічних перспектив.
“З погляду загальної картини, чергова хвиля звільнень у Microsoft засвідчує, що ситуація в цифровому секторі не покращується, а, ймовірно, погіршується”, – сказав аналітик компанії з розробки програмного забезпечення Morningstar Ден Романофф.
Станом на 30 червня 2022 року у компанії працювали 221 тисяча співробітників, зокрема 122 тисячі – у США.
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