Про це повідомляють російські ЗМІ “Медуза” та “Ведомости“.
Сайт компанії у РФ все ще доступний, але якщо росіянин спробує відкрити сторінку з каталогом шрифтів, то побачить повідомлення про заборону. Втім, доступ до них російські користувачі зможуть отримати через Microsoft Office. Але й Microsoft заявила про припинення продажів в Росії, тому громадяни країни-агресора поки що зможуть користуватися продуктами Monotype, які були куплені до повномасштабного вторгнення РФ.
Варто зауважити, що найпопулярніші шрифти Monotype є важливою складовою певної частини процесів у РФ. Зокрема, російські держоргани часто вимагають оформляти документи, які їм надходять, саме шрифтом Times New Roman. Також будь-яка компанія, що використовуватиме продукти Monotype в комерційних цілях, теж повинна мати на це ліцензію.
- Нагадаємо, фінська компанія Nokia виходить з російського ринку. Виробник телекомунікаційної техніки не бачить подальшого розвитку бізнесу в РФ.
- Ринок морського страхування Лондона додав російські порти до свого списку районів, які вважаються районами високого ризику. Наголошується, що російські води є зоною з високим ризиком піратства та тероризму.
- Також російський ринок залишає один з найбільших французьких банків Societe Generale. Фінансова установа ухвалила рішення продати свою частку в “Росбанку”.