Про це повідомляють російські ЗМІ “Медуза” та “Ведомости“.

Сайт компанії у РФ все ще доступний, але якщо росіянин спробує відкрити сторінку з каталогом шрифтів, то побачить повідомлення про заборону. Втім, доступ до них російські користувачі зможуть отримати через Microsoft Office. Але й Microsoft заявила про припинення продажів в Росії, тому громадяни країни-агресора поки що зможуть користуватися продуктами Monotype, які були куплені до повномасштабного вторгнення РФ.

Варто зауважити, що найпопулярніші шрифти Monotype є важливою складовою певної частини процесів у РФ. Зокрема, російські держоргани часто вимагають оформляти документи, які їм надходять, саме шрифтом Times New Roman. Також будь-яка компанія, що використовуватиме продукти Monotype в комерційних цілях, теж повинна мати на це ліцензію.