Американська компанія Monotype, яка володіє правами на такі шрифти, як Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma та Helvetica, заблокувала російським користувачам доступ до своєї бібліотеки.

Про це повідомляють російські ЗМІ “Медуза” та “Ведомости“.

Сайт компанії у РФ все ще доступний, але якщо росіянин спробує відкрити сторінку з каталогом шрифтів, то побачить повідомлення про заборону. Втім, доступ до них російські користувачі зможуть отримати через Microsoft Office. Але й Microsoft заявила про припинення продажів в Росії, тому громадяни країни-агресора поки що зможуть користуватися продуктами Monotype, які були куплені до повномасштабного вторгнення РФ.

Варто зауважити, що найпопулярніші шрифти Monotype є важливою складовою певної частини процесів у РФ. Зокрема, російські держоргани часто вимагають оформляти документи, які їм надходять, саме шрифтом Times New Roman. Також будь-яка компанія, що використовуватиме продукти Monotype в комерційних цілях, теж повинна мати на це ліцензію.