Американська компанія "Nike" подала позов до федерального суду Нью-Йорка проти онлайн-магазину "StockX" через порушення авторських прав на товарний знак бренду.

Про це йдеться у матеріалі британського агентства Reuters.

У “Nike” вважають, що платформа “StockX” порушує права на товарні знаки та вводить в оману покупців. Саме тому виробник спортивного одягу та взуття вимагає відшкодувати їм грошові збитки та заблокувати продажі на реселл-платформі.

Як повідомили у компанії, минулого місяця “StockX” почала несанкціоновані продажі NFT-кросівок обіцяючи покупцям, що у “найближчому майбутньому” вони зможуть обміняти токени на реальне взуття.

За даними “Nike”, таким чином онлайн платформа для перепродажу товарів продала більш як 500 NFT-кросівок під брендом їхньої компанії.

У позові йдеться про те, що скарги покупців на “завищену вартість кросівок та неякісні умови покупки”, а також сумніви щодо того, наскільки оригінальними є кросівки із магазину “StockX”, завдали удар по репутації “Nike”.

Відомо що “Nike” готується випустити декілька “віртуальних продуктів” до кінця лютого. Це станеться завдяки співпраці зі студією цифрового мистецтва RTFKT, яку компанія купила в грудні 2021 року.