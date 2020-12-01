Про це повідомляє агентство Reuters.
Таким чином компанія намагається наздогнати свого конкурента Moderna, який вже попросив умовний дозвіл на початок вакцинації в Європі.
Вакцина від Pfizer Inc та BioNTech ефективна на 95% у запобіганні COVID-19. Також доведено, що вакцина не викликає серйозних побічних реакцій, що підвищує ймовірність її схвалення у США та Європі до кінця року.
До речі, Pfizer звернувся за дозволом на використання своєї вакцини у США і Великій Британії.
- Раніше компанія Moderna заявила про 94,5% ефективності своєї вакцини проти коронавірусу на третій стадії випробування. Голова компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що ціна однієї дози вакцини проти COVID-19 буде коливатися від $ 25 до $ 37. Також компанія анонсувала поставки в Європу.
- Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
- Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
- Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.