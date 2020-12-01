Компанії Pfizer Inc та BioNTech офіційно звернулися в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) за умовним дозволом на використання їхньої вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Таким чином компанія намагається наздогнати свого конкурента Moderna, який вже попросив умовний дозвіл на початок вакцинації в Європі.

Вакцина від Pfizer Inc та BioNTech ефективна на 95% у запобіганні COVID-19. Також доведено, що вакцина не викликає серйозних побічних реакцій, що підвищує ймовірність її схвалення у США та Європі до кінця року.

До речі, Pfizer звернувся за дозволом на використання своєї вакцини у США і Великій Британії.