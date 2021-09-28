Американська компанія Pfizer, що розробила вакцину від COVID-19, розроблятиме препарат від грипу.

Про це повідомляють у американському журналі MedicalXpress.

Розроблятимуть вакцину використовуючи мРНК-технології, як і у вакцині проти COVID-19.

Науковці планують покращити вакцини проти штамів грипу, від яких щороку помирає до 650 000 тисяч людей.

“Пандемія COVID-19 дозволила нам використовувати величезні наукові можливості мРНК”, – заявила MedicalXpress Катрін Янсен, керівник відділу досліджень вакцин у Pfizer.

Фармацевтична компанія має намір залучити до тестувать препарату більш ніж 600 американців віком від 65 до 85 років.

“Грип залишається областю, в якій ми бачимо потребу у вакцинах, які могли б підвищити ефективність в будь-який сезон, і ми вважаємо, що мРНК – ідеальна технологія для вирішення цієї проблеми”, – йдеться у публікації.

Компанія планує порівняти безпечність застосування та імунну відповідь одно-двух та чотириштамової мРНК-вакцини при різних рівнях дозування.

Звичайні вакцини від грипу вироблюють на основі білку курячих яєць чи тваринних клітин.