Про це повідомляють у американському журналі MedicalXpress.
Розроблятимуть вакцину використовуючи мРНК-технології, як і у вакцині проти COVID-19.
Науковці планують покращити вакцини проти штамів грипу, від яких щороку помирає до 650 000 тисяч людей.
“Пандемія COVID-19 дозволила нам використовувати величезні наукові можливості мРНК”, – заявила MedicalXpress Катрін Янсен, керівник відділу досліджень вакцин у Pfizer.
Фармацевтична компанія має намір залучити до тестувать препарату більш ніж 600 американців віком від 65 до 85 років.
“Грип залишається областю, в якій ми бачимо потребу у вакцинах, які могли б підвищити ефективність в будь-який сезон, і ми вважаємо, що мРНК – ідеальна технологія для вирішення цієї проблеми”, – йдеться у публікації.
Компанія планує порівняти безпечність застосування та імунну відповідь одно-двух та чотириштамової мРНК-вакцини при різних рівнях дозування.
Звичайні вакцини від грипу вироблюють на основі білку курячих яєць чи тваринних клітин.
- Раніше повідомляли, що однієї дози вакцини Pfizer може бути достатньо для людей, які вже хворіли на COVID-19. Докладніше про дослідження – в матеріалі.