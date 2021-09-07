Послуги з відеозйомки та запису заходів, присвячених святкуванню річниці незалежності України, надавала компанія, що пов’язана з Ігорем Коломойським.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на дані електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Так, Державним підприємством “Центр захисту інформаційного простору України”, засновником якого є Міністерство культури та інформаційної політики України, на вебпорталі Prozorro було розміщено інформацію щодо закупівлі “Комплексу технічних послуг щодо здійснення відеозйомки та запису заходу з відзначення 30-ї річниці незалежності України”. Закупівлю провели за переговорною (скороченою) процедурою в одного учасника, відповідно до змін до Закону України “Про публічні закупівлі”, підписаного Володимиром Зеленським у червні цього року.

Вартість послуг становить 1 041 984 гривні. Єдиним учасником та переможцем у даній закупівлі є ТОВ “Гравіс-Кіно”. Згідно з Кошторисом витрат, який є додатком до договору, укладеного за результатами закупівлі, до послуг, що надаються переможцем, належать технічне забезпечення обладнанням та здійснення відеозйомки.

ТОВ “Гравіс-Кіно” також стало єдиним учасником та переможцем іншої закупівлі, на суму 641 565 гривень, предметом якої вказано “Комплекс технічних послуг щодо здійснення відеозйомки та запису заходу (церемонія урочистого підняття Державного Прапора України за участю Президента України)”.

Ця закупівля також проводилась за переговорною (скороченою) процедурою і передбачала надання послуг з технічного забезпечення обладнанням та здійснення відеозйомки. Замовником також стало ДП “Центр захисту інформаційного простору України”.

Ще однією закупівлею, єдиним учасником та переможцем якої стало ТОВ “Гравіс-Кіно”, є тендер на надання “послуг з технічного обслуговування пересувною телевізійною станцією установчого Саміту Кримської платформи”. Цього разу замовником послуг є Державне підприємство “Державна театрально-видовищна агенція”, втім, його засновником також є Міністерство культури та інформаційної політики України.

Як і в попередніх випадках, закупівлю було проведено за скороченою процедурою, а кошторисом витрат передбачено лише одну послугу – забезпечення заходу технічним обладнанням, а саме пересувною телевізійною станцією АА 1050 КА. Вартість цієї послуги склала 564 216 гривень, що на 147 825 гривень дорожче, ніж в одній з попередніх закупівель, в рамках якої було надано послуги із забезпечення тим самим обладнанням.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, засновниками цієї компанії є кіпрська компанія Grintwood Investments Limited та ТОВ “Медіа Сервісез Україна”. Засновницею обох є компанія з Нідерландів – CME Ukraine Holding II B.V., яка своєю чергою належить кіпрській CME Cyprus Holding II Limited, а та – Dyson Investment Ltd. (Сент-Кіттс і Невіс) та Harley Trading Limited (Беліз).

Як зазначається у Повідомленні про подання інформації про структуру власності ТОВ “Гравіс-Кіно”, наданому Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення, власником Dyson Investment Ltd. з часткою 50,001% та Harley Trading Limited з часткою 21,6% є Ігор Валерійович Коломойський, він же є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ “Гравіс-Кіно”.