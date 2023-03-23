Стартап Relativity Space відправив у космос, як він називає, "першу у світі надруковану на 3D-принтері ракету". Її вдалося підняти у верхні шари атмосфери, але виникла проблема з двигуном після запуску, і ракета не змогла вийти на орбіту.

Про це повідомило CNN.

Terran 1, заввишки 33,5 метра, піднявся зі станції космічних сил на мисі Канаверал близько 23:30. Цей транспортний засіб призначений для транспортування легких супутників в орбітальний космос. Коли перша частина ракети витратила паливо, то від’єдналася від верхнього ступеня ракети. Утім двигун, який мав рухати цю частину, здавалося, загорівся лише на короткий час, залишивши ракету без достатньої потужності для виходу на орбіту.

Relativity Space планували запустили ракети на початку березня, але дві попередні спроби запуску були скасовані. Серед проблем були низька температура палива, погана погода та незадовільний тиск палива.

Перед запуском ракети співзасновник і генеральний директор Relativity Тім Елліс заявив, що він сподівався побачити успіх ракети Terran 1 під час її першої спроби запуску.

Успіхом було те, що ракета перетнула Max Q — момент, коли вона витримує максимальний тиск під час польоту, приблизно через 80 секунд після старту.

На сьогодні більшість ракет покладаються на деякі надруковані на 3D-принтері деталі. Натомість стартап від Relativity виготовив 85% ракети Terran 1 за допомогою цього.

“Я почав свою кар’єру як інженер силової установки, працюючи в компанії Джеффа Безоса Blue Origin, де я проєктував і розробляв ракетні двигуни, починаючи з чистого аркуша паперу”, — сказали у повідомленні. “Насправді я зробив перший металевий 3D-друк у Blue Origin. … Я зрозумів, що замість того, щоб друкувати лише деталі ракети, 3D-друк є абсолютно новим підходом до виробництва”.

Завод компанії знаходиться на Лонг-Біч, Каліфорнія. Всередині розташовані величезні машини для 3D-друку, які за розміром з двері ангара. З усім тим, ракета Terran 1, яка провалила свою першу спробу запуску, може не стати демонстраційним продуктом компанії.

Стартап вже уклав контракти на запуск близько 1,65 мільярда доларів. Здебільшого угоди стосуються “переважно нашої більшої багаторазової ракети Terran R”. Цей продукт все ще перебуває на ранніх стадіях розробки. Компанія планує використовувати більш компактну ракету Terran 1 для розгортання невеликих супутників.

У лютому 2022 року Тім Елліс розповів, що, за його уявленнями, 3D-принтери, які розробляє Relativity, можуть змінити правила у виробництві в кількох галузях, включаючи літакобудування, нафто- та газопереробні заводи, вітрові турбіни тощо.

Поки неясно, коли і чи спробує Relativity ще раз запустити Terran 1.