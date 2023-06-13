Компанія SpaceX, власником якої є винахідник та мільярдер Ілон Маск, взяла на роботу 14-річного програміста Кайрана Квазі.

Джерело: Insider.

“Я стану частиною найкрутішої компанії на планеті як інженер-програміст у команді інженерів Starlink. Одна з рідкісних компаній, яка не використовує мій вік як безпідставний і застарілий показник зрілості та здібностей”, – повідомив Квазі у соцмережах.

Хлопець навчався в інженерній школі Університету Санта-Клари та вважається її наймолодшим випускником.

Зазначається, що у віці двох років він уже вмів говорити повними реченнями й у дитячому садку розповідав іншим дітям і вчителям про новини, які чув по радіо. У 9 років батьки встановили, що шкільні завдання занадто легкі для Квазі й сприяли його вступу до громадського коледжу в Каліфорнії.

Того ж року хлопець склав тест на рівень IQ краще, ніж 99,9% населення планети.

За кілька місяців Квазі влаштувався на стажування в лабораторії Intel Labs, а у віці 11 років перевівся до Університету Санта-Клари для вивчення комп’ютерних наук та інженерії.